Samsung prépare une évolution de Now Nudge qui réagit à la saisie et au texte sélectionné. Elle est encore cachée dans la bêta de One UI 9.5.

Sélectionner une adresse pour voir apparaître un raccourci vers l’application de navigation : Samsung travaille à étendre ce type de suggestion dans One UI 9.5. SamMobile a repéré un mode d’assistance proactive pour Now Nudge, encore masqué dans la bêta. L’évolution ne consiste pas à inventer la reconnaissance d’une adresse : elle vise notamment à faire surgir des actions au moment de saisir ou de sélectionner du texte, au-delà de la seule barre du clavier Samsung.

Ce que révèle la fonction cachée

Dans ses captures publiées le 26 novembre, SamMobile décrit un mode qui rapproche le contenu de l’écran de la localisation, des notifications et des informations de Personal Data Intelligence. Les exemples repérés associent une date à un rendez-vous, un numéro à un appel, une adresse à un trajet et une URL au navigateur. Une aide au remplissage de formulaires apparaît également.

Le média relève aussi une préparation au partage du contenu de l’écran et des notifications par des applications non Samsung, avec une section consacrée aux applications Google. Il s’agit d’un développement observé dans la bêta de la série Galaxy S26, pas d’un service activable aujourd’hui sur tous les Galaxy français. Aucun calendrier français confirmé n’accompagne ces captures.

Pour l’utilisateur, l’intérêt se situe dans le moment où la proposition apparaît. Lorsqu’une adresse doit être copiée, changer d’application, ouvrir une carte puis recoller le texte reste possible. Faire apparaître une action à proximité du texte sélectionné peut raccourcir cet enchaînement. Cela ne signifie pas que le téléphone décide seul de partir vers cette destination.

Now Nudge sait déjà reconnaître des situations utiles

La documentation officielle de Samsung sur Now Nudge décrit déjà des suggestions associées aux messages, aux lieux et aux rendez-vous. Elle explique notamment qu’une adresse reçue peut être ouverte dans une application de cartes, et qu’une date accompagnée d’une heure peut servir à préparer un événement du calendrier. Le français figure parmi les langues prises en charge, avec des possibilités variables selon l’appareil et les versions.

La nouveauté en cours d’étude doit donc être présentée avec précision : les actions ne sont pas toutes inédites, mais leur déclenchement et les informations mobilisées évoluent. Un lecteur qui reconnaît déjà une proposition de trajet sur son Galaxy ne possède pas nécessairement le mode caché de One UI 9.5. À l’inverse, l’absence d’une capture identique à celle d’un article ne permet pas de diagnostiquer une panne.

La distinction évite aussi de confondre Now Nudge et une conversation avec un assistant. Ici, le point de départ est un élément concret du téléphone : un texte, une notification ou une information personnelle autorisée. L’action proposée constitue un raccourci ; sa pertinence dépend du contexte réellement reconnu.

Une suggestion de rendez-vous mérite encore une vérification

Prenons un message indiquant un rendez-vous vendredi à 18 heures. Une proposition d’ajout au calendrier ne dispense pas de vérifier le jour retenu, l’adresse et le titre de l’événement. La phrase peut parler d’un rendez-vous déplacé, d’une disponibilité hypothétique ou d’un horaire cité à titre d’exemple. C’est une conséquence pratique du fonctionnement annoncé, pas un incident observé sur cette bêta.

La même prudence de lecture s’applique à une adresse : ouvrir une application de navigation ne garantit pas que le premier lieu homonyme soit le bon. Le gain de temps concerne la manipulation du texte. La validation de la destination ou du contenu d’un événement reste utile avant de poursuivre. Les captures disponibles ne fournissent pas de mesure du taux d’erreur de la fonction.

Les données personnelles font partie de la question

Samsung indique, pour le fonctionnement documenté de Personal Data Intelligence, que les données de cette fonction sont traitées sur le téléphone, sauf consentement à leur partage avec Samsung ou ses partenaires pour améliorer les recommandations. L’assistance cite des informations que l’utilisateur peut enregistrer, comme son nom ou son adresse électronique, pour faciliter certains remplissages. Cette règle décrite pour le service existant ne permet pas d’attribuer d’avance une architecture définitive à chaque fonction encore en développement.

La bonne question n’est donc pas seulement « est-ce plus rapide ? », mais aussi « à quelles informations cette suggestion accède-t-elle ? ». Une localisation utile à un trajet et un numéro personnel utile à un formulaire ne correspondent pas au même besoin. Donner un accès étendu sans examiner sa fonction réelle rend plus difficile la compréhension des propositions qui apparaissent ensuite.

Dans son guide français des autorisations, Samsung explique comment consulter les informations d’une application dans Paramètres > Applications, puis sa rubrique Autorisations. Ce contrôle général ne constitue pas un chemin d’activation du nouveau mode caché. Il sert à revoir les accès déjà accordés aux applications installées.

Pour l’instant, aucune manipulation française vérifiée ne permet de conseiller l’activation de cette assistance proactive. L’évolution à surveiller sera son passage d’une fonction découverte dans une bêta à une version effectivement distribuée, avec les modèles compatibles, les sources de données utilisées et les réglages de consentement réellement proposés.