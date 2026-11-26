NavStar retrouve One UI 9.5 avec la version 9.5.01.2. Son retour s’accompagne de changements d’interface et de la suppression d’un réglage précis.

NavStar redevient compatible avec One UI 9.5, mais tous ses anciens réglages ne reviennent pas. La version 9.5.01.2 du module Good Lock ajoute cette prise en charge et retire, sur cette version du système, le bouton qui permet d’épingler ou de masquer la barre de navigation. Le déploiement repéré commence en Corée du Sud ; sa disponibilité sur un Galaxy français doit encore être vérifiée dans la boutique de l’appareil.

Le retour d’un outil qui touche aux gestes du quotidien

Le journal de modifications partagé le 26 novembre par Kailash concerne NavStar, pas une nouvelle version complète de One UI. Ce module appartient à l’ensemble Good Lock et sert à personnaliser la navigation. Son incompatibilité empêchait de retrouver ces possibilités dans le nouvel environnement logiciel.

Pour comprendre son importance, il suffit de regarder ce que l’on répète des dizaines de fois par jour : revenir en arrière, retrouver l’accueil et rouvrir une application récente. Un changement placé à cet endroit se remarque davantage qu’une option située au fond d’un menu. La compatibilité permet au module de fonctionner avec le système ; elle ne garantit pas que chacune de ses anciennes fonctions puisse être conservée.

Un bouton s’en va, trois autres changements arrivent

Le journal de modifications mentionne une présentation à onglets flottants sur l’écran principal du module, une amélioration de la création et de l’édition des boutons personnalisés, ainsi que l’alignement des touches sur l’écran extérieur des Galaxy Z Fold. L’avis de suppression vise précisément la fonction « Pin/Hide Button » à partir de One UI 9.5 ; elle reste annoncée sur One UI 9.0 et les versions antérieures.

La nuance est importante : Samsung ne supprime pas les touches Retour, Accueil et Récents dans leur ensemble. Le changement annoncé concerne un mécanisme de fixation ou de masquage de la barre au sein de NavStar. Il ne faut pas non plus confondre la nouvelle présentation du module avec une barre flottante obligatoirement affichée dans toutes les applications.

Sur un pliable, l’écran utilisé mérite une attention particulière. Un réglage confortable lorsque le téléphone est déplié peut se révéler moins pratique sur son écran extérieur, plus étroit. La prise en charge de l’alignement répond à cette différence de surface ; elle ne permet pas de déduire que tous les écrans des Fold partageront automatiquement la même configuration.

La barre du système et NavStar sont deux niveaux de réglage

Dans son assistance française sur la barre de navigation, Samsung distingue les touches visibles des gestes de glissement. Le constructeur indique le chemin Paramètres > Écran > Barre de navigation pour choisir la méthode proposée par l’appareil. Sa documentation décrit aussi deux ordres possibles pour les trois touches.

Ces réglages de base restent le premier endroit à examiner lorsque l’on veut simplement retrouver des boutons. Ils ne remplacent pas les possibilités supplémentaires d’un module Good Lock. À l’inverse, la disparition d’une option de NavStar ne signifie pas que la navigation standard est en panne. Avant de réinstaller une application, mieux vaut identifier ce qui a réellement changé : la méthode de navigation, l’ordre des touches ou une personnalisation avancée.

La même aide explique qu’une application peut masquer momentanément la barre et qu’un balayage depuis le bord inférieur permet de la rappeler. Un masquage temporaire pendant une vidéo n’est donc pas, à lui seul, la preuve que le bouton retiré serait encore disponible ou que NavStar aurait échoué à appliquer un réglage.

Que vérifier sur votre Galaxy en France ?

Commencez par consulter les mises à jour des applications Samsung proposées sur votre appareil. Dans son guide français de gestion des applications, le constructeur décrit l’accès à la rubrique Mises à jour du Galaxy Store, puis la commande Mettre à jour. La disposition peut varier selon la version de la boutique.

Repérez ensuite le numéro de NavStar, plutôt que la seule présence de Good Lock. Mettre à jour l’application qui rassemble les modules et mettre à jour un module particulier sont deux opérations différentes. Enfin, comparez les options effectivement disponibles avec votre version de One UI : une fonction conservée sous One UI 9.0 peut manquer sous 9.5 sans que l’installation soit défectueuse.

L’annonce coréenne ne fixe aucune date française. Si la version 9.5.01.2 n’est pas proposée, le constat utile est simplement que la boutique de votre appareil ne la distribue pas encore. Il n’y a pas lieu d’en déduire une incompatibilité définitive, ni de chercher à modifier sa région pour faire apparaître un réglage en cours de déploiement.