Un essai sur Galaxy S26 Ultra compare le même texte avec deux traitements. Le résultat progresse, mais un seul des cinq événements est récupéré.

One UI 9.5 : dans ce test, AI Select remplit le calendrier sans mélanger les lieux

Un titre d’événement, une date et un lieu correctement rangés dans le calendrier : c’est le résultat obtenu par Android Authority après activation manuelle d’un traitement distant expérimental d’AI Select. Son essai publié le 27 novembre porte sur un Galaxy S26 Ultra sous One UI 9.5 bêta 1, sans disponibilité générale annoncée.

La même sélection, une fiche plus juste

Le test part d’un résultat de recherche recensant plusieurs éditions de Lollapalooza. Le traitement habituel produit un titre incorrect et mélange plusieurs lieux. Avec le système nommé SPAC dans le code, la fiche indique Lollapalooza India, le 23 janvier 2027, au Mahalaxmi Race Course de Mumbai. L’auteur dit n’avoir corrigé aucun de ces champs.

Un seul des cinq événements est toutefois extrait. Le résultat montre une amélioration sur ce cas, pas une fiabilité générale ni la récupération complète d’une liste.

L’envoi aux serveurs ajoute également quelques secondes d’attente. Cette expérience donne une idée de l’intérêt possible pour le lecteur : moins de corrections avant d’enregistrer un rendez-vous. Samsung n’a confirmé ni date de déploiement ni gratuité ; le média a activé lui-même un système encore en développement.

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