Samsung confirme One UI 9 Watch sur les Watch8 et Watch8 Classic. Versions stables, tests et modèles encore sans calendrier : le point précis.

One UI 9 Watch : cette montre Samsung reçoit la mise à jour, avec une limite à connaître

One UI 9 Watch est en cours de distribution sur les Galaxy Watch8 et Watch8 Classic. Samsung l’a confirmé le 24 novembre, en précisant que le déploiement avait commencé à la mi-novembre. Pour les propriétaires d’une Watch7, d’une Watch6 ou d’une Watch Ultra plus ancienne, cette annonce ne donne en revanche aucune date de version stable. La disponibilité sur un appareil français doit toujours être vérifiée dans Galaxy Wearable.

Deux modèles reçoivent officiellement la mise à jour, sans calendrier français détaillé

Le communiqué de Samsung consacré au déploiement nomme les Watch8 et Watch8 Classic. Il avertit que les fonctions et leur arrivée peuvent différer selon le pays, la référence et l’opérateur. L’annonce ne permet donc pas de promettre un téléchargement immédiat sur chaque version Bluetooth ou LTE vendue en France.

Une version stable est destinée à l’usage courant, contrairement à une bêta réservée à un programme de test. Mais « stable » ne signifie pas « envoyée le même jour à tout le monde ». Le premier critère reste la proposition affichée pour votre propre montre.

Watch9, Watch8, Watch7 : des situations différentes

Il faut séparer les montres commercialisées avec le nouveau système de celles qui le reçoivent après leur achat. Les caractéristiques officielles des Watch9 et Watch Ultra2 mentionnent déjà Wear OS 7 et One UI 9 Watch. Elles ne sont donc pas en attente de cette migration.

Modèles Situation établie au 25 novembre Galaxy Watch9 et Watch Ultra2 Wear OS 7 et One UI 9 Watch figurent dans leur équipement d’origine. Galaxy Watch8 et Watch8 Classic Déploiement officiel annoncé ; arrivée variable selon les appareils et marchés. Galaxy Watch7 Programme bêta documenté par Samsung ; aucune date stable dans le communiqué du 24 novembre. Galaxy Watch Ultra d’origine, Watch6 et Watch6 Classic Non incluses dans l’annonce de distribution stable du 24 novembre. Galaxy Watch5, Watch5 Pro et Watch FE Aucun calendrier de distribution confirmé dans cette annonce. Galaxy Watch4 et Watch4 Classic Non annoncées pour One UI 9 Watch dans les documents de déploiement consultés.

Samsung a notamment publié des notes de bêta pour les Watch7 Bluetooth. Ce document atteste d’un travail sur ce modèle ; il ne constitue ni une invitation française au programme ni une date de sortie pour tous ses propriétaires.

Pour les autres générations, mieux vaut éviter de transformer une liste de modèles attendus en promesse. L’absence dans le communiqué ne signifie pas automatiquement abandon. À l’inverse, la présence d’une fonction dans Samsung Health ne prouve pas que le système complet One UI 9 Watch est proposé.

Une référence officielle permet de reconnaître le logiciel, sans confondre les variantes

Le journal Samsung de la Galaxy Watch8 SM-L335F répertorie la version L335FXXU3BZJ7, publiée le 19 novembre, avec Wear OS 7 et le correctif de sécurité du 5 octobre 2026. Ces trois indications désignent respectivement un logiciel précis, sa base système et son niveau de correctifs.

Ce numéro sert à comprendre le journal de cette référence. Il ne faut pas chercher à l’appliquer à une Watch8 portant un autre identifiant : un nom commercial commun ne rend pas les logiciels de toutes les variantes interchangeables. La date du correctif de sécurité, à elle seule, ne permet pas non plus d’identifier la génération de One UI.

La mise à jour change aussi les commandes et l’affichage

Les notes officielles détaillent une application Galaxy Wearable réorganisée et une galerie de cadrans revue. La personnalisation sépare le style des complications, ces petits champs qui affichent des informations autour de l’heure. Les notifications et les tuiles sont également adaptées pour mieux présenter le contenu, notamment lorsque la taille du texte change.

Pendant une séance, le bouton Retour peut servir à suspendre ou terminer l’entraînement. Le contrôleur photo gagne aussi des modes supplémentaires, dont le ralenti et l’accéléré. Ces ajouts sont décrits dans le journal du modèle cité ; leur utilisation reste liée aux appareils et applications compatibles.

Le téléchargement système ne suffit pas à débloquer chaque outil santé

Vitals, le score de santé cardiaque et les nouveaux outils d’entraînement font partie des fonctions mises en avant. Certains nécessitent également une mise à jour de Samsung Health ou de Samsung Health Monitor. Samsung impose aussi, selon l’outil, un téléphone compatible et un historique de mesures.

Nous avons détaillé ces conditions d’accès aux fonctions santé des Galaxy Watch8 : elles expliquent pourquoi un indicateur peut manquer après une installation réussie. Ces outils ne remplacent pas un diagnostic médical.

Le guide français de Samsung demande au moins 30 % de batterie avant de commencer. Sur le téléphone associé, ouvrez Galaxy Wearable → Paramètres de la montre → Mise à jour logicielle montre → Téléchargement et installation.

La recherche est aussi possible directement au poignet : Paramètres → Mise à jour logicielle → Télécharger et installer. Les intitulés peuvent varier selon le modèle et la version actuelle. Si aucun paquet n’est proposé, l’annonce internationale ne permet pas, à elle seule, de conclure à une panne de la montre. Consultez les informations accompagnant le téléchargement quand il apparaît : elles correspondent à votre appareil, contrairement à un numéro de version relevé sur une autre variante.