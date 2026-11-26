Le correctif de novembre commence à apparaître sur les Galaxy S25 européens. Une capture du S25 Ultra précise son contenu, sa taille et sa version.

One UI 9 : cette mise à jour arrive en Europe sur les Galaxy S25, voici ce qu’elle change

La mise à jour de novembre est désormais signalée en Europe sur les Galaxy S25, avec une première capture détaillée pour le S25 Ultra. Le téléchargement présenté pèse 630,43 Mo et porte le niveau de sécurité du téléphone au 5 novembre 2026. Il conserve One UI 9.0 et Android 17 : cette livraison entretient la sécurité du système, sans faire passer l’appareil à One UI 9.5.

Une capture européenne après l’annonce du calendrier

Le 26 novembre, Tarun Vats a d’abord indiqué que Samsung prévoyait de distribuer la mise à jour de novembre aux séries Galaxy S25 et Galaxy A55 en Europe, en Inde et dans d’autres régions. Ce premier message annonçait un calendrier et demandait aux utilisateurs de signaler la réception du fichier.

Dans une seconde publication accompagnée d’une capture, le même observateur rapporte l’arrivée européenne du correctif sur la série S25. L’écran photographié renvoie vers la documentation Samsung du Galaxy S25 Ultra SM-S938B pour la région EUX. C’est un élément plus concret que l’annonce initiale : un téléchargement est montré en cours, avec ses informations logicielles.

Cette progression change la portée du signalement. Lors de notre précédent suivi des correctifs Galaxy S24 et S25, les références concernaient la Corée du Sud. Le fichier présenté aujourd’hui vise une variante internationale du S25 Ultra. Cela ne signifie pas que tous les téléphones achetés en France le proposent déjà : le modèle, le pays et l’opérateur peuvent encore influer sur la distribution.

Ce que révèle le fichier DZK4

Sur la capture, la version principale est S938BXXSEDZK4. Les informations affichées associent ce logiciel à Android 17, One UI 9.0 et au niveau de sécurité du 5 novembre 2026. Les 630,43 Mo correspondent au téléchargement montré sur cet appareil ; il ne faut pas en faire une taille universelle pour toutes les déclinaisons de la gamme.

Le journal visible annonce un renforcement de la sécurité. Il ne détaille ni nouvelle fonction photo, ni amélioration mesurée de l’autonomie, ni correction particulière du réseau. La raison d’installer cette version est donc la maintenance du système, pas la promesse d’un téléphone plus rapide ou d’une batterie qui durerait davantage.

Le bulletin de sécurité de novembre de Samsung rassemble des corrections issues de Google et du constructeur, avec des éléments dépendant aussi des composants. Ce bulletin décrit le contenu de maintenance du mois. Le niveau de sécurité affiché dans le téléphone permet de vérifier où se situe son installation, indépendamment de la date à laquelle la notification apparaît.

One UI 9.5 et Galaxy A55 : deux informations à distinguer

Le numéro One UI 9.0 inscrit sur l’écran lève une ambiguïté : le correctif n’est pas la prochaine grande évolution de l’interface. Un téléphone peut recevoir plusieurs mises à jour de sécurité tout en conservant la même version de One UI. Le numéro Android peut, lui aussi, rester inchangé.

Le Galaxy A55 figure dans l’annonce initiale, mais la seconde publication ne documente pas sa réception. La capture du S25 Ultra ne permet pas de lui attribuer un numéro de version, un poids de fichier ou une date de disponibilité. Pour les Galaxy S25 et S25+, le déploiement de la série est rapporté par Tarun Vats ; les données techniques reproduites ici restent celles du modèle Ultra photographié.

Le contrôle à faire sur votre Galaxy

Samsung France indique la procédure dans son guide de vérification des mises à jour : ouvrez Paramètres > Mise à jour du logiciel > Téléchargement et installation. Si un fichier est proposé, lisez son journal et sa référence avant de choisir une installation immédiate ou programmée.

Prévoyez le redémarrage et sauvegardez vos données importantes. Si la recherche ne renvoie rien, attendez la distribution prévue pour votre appareil : une capture européenne ne justifie pas de télécharger manuellement un logiciel destiné à une autre variante. Après l’installation, vérifiez le niveau du correctif dans les informations logicielles. C’est ce changement vers novembre, plutôt qu’une nouvelle interface, qu’il faut rechercher sur cette livraison.