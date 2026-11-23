La bêta One UI 9.5 permet à certaines messageries de passer aux données mobiles quand le Wi-Fi pose problème. WhatsApp et Messenger sont concernés.

Votre Galaxy reste connecté au Wi-Fi, mais l’appel WhatsApp se dégrade dès que vous vous éloignez de la box. One UI 9.5 apporte un réglage plus fin : certaines messageries peuvent basculer individuellement vers les données mobiles quand la connexion Wi-Fi pose problème. La fonction a été repérée dans la bêta destinée aux Galaxy S26. Il ne s’agit pas encore d’un déploiement général sur les téléphones français.

WhatsApp et Messenger peuvent prendre leur propre chemin

Les captures publiées le 23 novembre par SamMobile montrent une sélection par application dans les options de Wi-Fi intelligent. Le comportement paraît fonctionner avec WhatsApp et Facebook Messenger, y compris leurs copies installées dans le Dossier sécurisé.

L’intérêt est la granularité. Jusqu’ici, l’option générale de basculement concernait le système dans son ensemble. Le nouveau réglage laisse certaines applications utiliser le réseau mobile pour maintenir la qualité des messages ou des appels, sans imposer le même choix à toutes les autres. Cela peut être utile lorsque l’on souhaite privilégier une conversation plutôt que quitter manuellement le Wi-Fi pour tout le téléphone.

SamMobile relève aussi que le composant Wi-Fi intelligent passe de la version 9.0 à la version 9.5. Sa nouvelle mouture peut réactiver le Wi-Fi lorsqu’elle retrouve un réseau connu. Ces deux évolutions répondent à des moments différents : retrouver une connexion habituelle, puis éviter qu’une application reste pénalisée lorsqu’elle fonctionne mal.

Le basculement existait déjà, le contrôle par appli est nouveau

Le guide officiel des connexions Samsung décrit déjà le passage automatique aux données mobiles lorsque le Wi-Fi devient instable, puis le retour au Wi-Fi lorsque le signal se rétablit. Une carte SIM et un service mobile actif restent nécessaires. La nouveauté ne transforme donc pas une mauvaise réception mobile en connexion de secours utilisable.

Le même guide regroupe ces fonctions dans les paramètres de connexion, sous les options avancées du Wi-Fi intelligent. Les intitulés anglais des captures de la bêta ne permettent pas de confirmer ceux de sa future interface française ; mieux vaut distinguer la fonction observée d’une procédure déjà disponible pour tous.

Une connexion de secours consomme aussi l’enveloppe internet du forfait. Pour un appel ou un envoi de photos, les données utilisées sur le réseau de l’opérateur ne sont plus celles qui passent par la box. Le réglage doit donc rester un choix, particulièrement avec un petit forfait.

La France attend encore son accès à la bêta

Dans son annonce officielle du 18 novembre, Samsung ouvre le programme aux Galaxy S26 dans six marchés : Allemagne, Inde, Corée, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. La France n’en fait pas partie. Les observations portent sur cette version de test, et ne suffisent pas à promettre le réglage sur tous les Galaxy ni sur toutes les applications de messagerie.