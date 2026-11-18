Prêter un Galaxy déverrouillé ne donnera plus forcément accès à toutes ses applications. Dans la bêta de One UI 9.5, Samsung ajoute un verrouillage individuel : une application protégée demande une authentification, même si le téléphone est déjà accessible.

L’intérêt est facile à comprendre lorsque vous confiez votre téléphone pour montrer une photo ou passer un appel. Le verrouillage général protège l’appareil quand il est fermé ; cette seconde barrière concerne les applications que vous choisissez de garder privées pendant son utilisation.

Une vérification d’identité avant d’ouvrir l’application

Dans son annonce officielle de One UI 9.5, Samsung décrit une protection par authentification biométrique ou par le verrouillage de l’écran. Le constructeur ajoute que le contenu des notifications et les widgets des applications verrouillées restent masqués.

Ce dernier point compte autant que l’accès à l’application : bloquer son ouverture aurait peu d’intérêt si son contenu restait lisible ailleurs sur l’accueil. La protection annoncée vise donc aussi ces aperçus. Cela ne signifie pas que toutes les traces d’une application disparaissent, ni que son icône devient invisible : Samsung ne le promet pas dans cette présentation.

Le Calendrier demande une vérification d’identité. Capture officielle Samsung, interface anglaise.

Sur cette véritable capture, le message demande de vérifier son identité puis de présenter son empreinte ; le lien inférieur propose d’utiliser le code PIN. Il ne s’agit donc pas d’un écran français reproduit par notre rédaction. La fonction y est montrée avec le Calendrier, sans que cela constitue une liste complète des applications compatibles.

Ce que le verrouillage change quand vous prêtez le téléphone

Situation Ce que la fonction apporte La limite à retenir Une autre personne utilise le téléphone déjà déverrouillé Une authentification supplémentaire pour ouvrir une application protégée Il faut avoir activé la protection de l’application concernée Une application verrouillée reçoit une notification Son contenu reste masqué, selon Samsung Le comportement détaillé de chaque type de notification n’est pas précisé Un widget expose habituellement des informations Les widgets de l’application verrouillée sont masqués Ce n’est pas une garantie d’effacement des données déjà partagées ailleurs La personne connaît aussi votre code de déverrouillage La capture montre un recours possible au code PIN Ne considérez pas cette barrière comme indépendante d’un code déjà communiqué

Prenons un exemple : vous laissez quelqu’un consulter une page sur votre Galaxy. Si une autre application est protégée, son ouverture déclenche une vérification au lieu de donner immédiatement accès à son contenu. Le téléphone reste utilisable, mais les éléments privés ne reposent plus uniquement sur la consigne « ne touche pas à cette appli ».

Le code PIN reste un point sensible

Le verrouillage d’application ne remplace pas le secret du code de l’appareil. Puisque Samsung prévoit l’utilisation du verrouillage de l’écran et montre une option PIN, transmettre ce code à la personne qui emprunte votre Galaxy réduit l’intérêt de cette seconde barrière. Le bénéfice est surtout de prêter un appareil déjà ouvert sans communiquer cette information.

Il ne faut pas non plus confondre protection d’accès et suppression des données. Un document exporté, une photo envoyée ou un message déjà reçu sur un autre appareil ne sont pas retirés par le verrouillage d’une application. Cette fonction agit sur l’accès local et les éléments d’interface décrits, pas sur toutes les copies d’une information.

Samsung ne détaille pas encore, dans ce communiqué, le délai de reverrouillage, les éventuelles exceptions, ni le comportement des aperçus dans les applications récentes. Ces points devront être contrôlés dans la version finale. Nous ne présentons donc pas un chemin de réglages français comme s’il avait déjà été vérifié.

La bêta concerne les Galaxy S26, sans annonce française

Samsung annonce le programme pour la série Galaxy S26 en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les utilisateurs éligibles passent par Samsung Members. Cette liste ne comprend pas la France. L’accès à l’étranger ne prouve donc pas qu’un Galaxy français puisse s’inscrire, et aucune date d’ouverture française ne découle de cette annonce.

Pour un lecteur en France, la démarche consiste à consulter les annonces de Samsung Members sur son appareil et à attendre une indication officielle de compatibilité. Nous ne conseillons pas d’installer un fichier de bêta étranger pour obtenir cette seule fonction. Il s’agit d’un logiciel de test, pas d’une mise à jour stable proposée à tous les Galaxy.

La promesse est concrète : conserver des applications privées lorsque l’on prête son téléphone. Avant d’en dépendre au quotidien, il restera à vérifier sur une version accessible localement les applications prises en charge, le fonctionnement du code de secours et le moment où la protection se réactive.