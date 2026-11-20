One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait prendre des photos à 360° avec ses 2 caméras

Photographier ce qui se trouve devant vous et derrière vous dans un même panorama : c’est la piste révélée par le code de l’appareil photo de One UI 9.5. Le mode n’est pas encore utilisable. Il faut donc distinguer cette découverte d’une fonction disponible sur votre Galaxy, y compris si vous participez à la bêta.

Deux caméras pour élargir le panorama

Le mode « Dual cam panorama » associerait les caméras avant et arrière lors d’une rotation jusqu’à 360 degrés. Une animation découverte dans le code illustre ce principe.

Les consignes prévoient de tourner lentement le téléphone à la verticale, puis de laisser l’application assembler les images. Menow n’a pas essayé ce mode.

Cette animation extraite par Android Authority dans l’application Samsung montre les instructions prévues, et non une photographie obtenue avec le mode :

Ce qui est établi, et ce qui manque encore

Point État de l’information Principe Un panorama associant les caméras avant et arrière est en développement. Activation Le mode reste inactif dans la version examinée. Galaxy compatibles Aucune liste annoncée pour cette fonction. Format du fichier La possibilité d’une image interactive n’est pas établie. Arrivée en France Aucune date confirmée.

Le terme « 360° » ne suffit pas à promettre une visite virtuelle que l’on explorerait avec le doigt ou un casque. Pour l’instant, il ne permet pas non plus de connaître la définition finale, la qualité des raccords ou le traitement des personnes en mouvement.

Le panorama classique existe déjà : ce serait une autre façon de l’utiliser

Dans sa présentation des modes de l’appareil photo, Samsung décrit le panorama actuel comme une succession d’images réunies en une vue étendue. Il faut déplacer le téléphone régulièrement et rester dans le guide affiché à l’écran. Un mouvement insuffisant ou hors du cadre peut arrêter la capture.

Pour réussir ce mode déjà disponible, la méthode reste simple :

Choisissez une scène avec des repères. Un paysage composé uniquement de ciel ou un mur uni se prête moins bien à l’assemblage. Lancez la prise de vue et avancez dans un seul sens. Gardez une vitesse régulière en suivant le guide. Examinez les raccords après la capture. Une personne qui traverse la scène ou un véhicule en mouvement mérite une vérification avant de partager l’image.

L’intérêt potentiel du nouveau mode tient donc surtout à l’étendue de la scène et à l’utilisation de deux caméras. Sur une place ou dans une pièce, il pourrait aider à conserver davantage de contexte. Cela reste un usage envisagé : aucun résultat ne permet encore d’affirmer qu’il produira une meilleure photo qu’un panorama classique.

En France, inutile de chercher ce bouton pour le moment

Le programme bêta annoncé par Samsung concerne actuellement la gamme Galaxy S26 en Allemagne, en Inde, en Corée du Sud, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La France ne figure pas dans cette annonce. L’accès passe par Samsung Members dans les territoires et sur les appareils éligibles.

Mais rejoindre une bêta ne débloquerait pas nécessairement ce panorama : une fonction découverte dans le code peut être activée plus tard, modifiée ou abandonnée. Pour un utilisateur français, le bon repère sera une annonce explicite accompagnée de modèles compatibles et d’une version de l’application. En leur absence, installer un fichier récupéré ailleurs n’apporte aucune garantie d’accéder au mode aperçu.