Samsung prépare une option permettant d’enregistrer une image moins recadrée, puis d’en tirer plusieurs formats au montage. Repérée dans le code de l’application Appareil photo de One UI 9.5, cette fonction dite Open Gate n’est pas encore activée dans la bêta. Son intérêt serait de préserver davantage de hauteur autour du sujet, notamment pour produire une vidéo horizontale et une version verticale à partir de la même prise.

Ce qui a été découvert, et ce que Samsung n’a pas annoncé

Les textes et icônes examinés par Android Authority dans l’application décrivent une option utilisant toute la surface d’image du capteur, avec plusieurs cadences envisagées. Ce sont des indices de développement, pas la démonstration d’une fonction prête à installer.

Les libellés ne donnent ni la liste des Galaxy compatibles, ni une définition d’enregistrement définitive. Un capteur de 200 Mpx ne signifie notamment pas qu’une vidéo sera enregistrée à cette définition. Le traitement vidéo et les possibilités matérielles de chaque appareil doivent être pris en compte.

Point examiné Ce que les indices permettent de dire Ce qui reste inconnu Format Enregistrement exploitant toute la zone d’image du capteur. Définition réellement proposée sur chaque modèle. Cadences Libellés pour 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images/s. Cadences accessibles selon la caméra choisie. Accès Option prévue dans les réglages et dans l’aperçu de prise de vue. Interface définitive et intitulés français. Disponibilité Développement repéré dans One UI 9.5. Calendrier, modèles et déploiement français.

Une seule scène, plusieurs cadrages possibles

Une vidéo classique au format 16:9 peut écarter une partie de la hauteur disponible sur le capteur. Si l’on décide ensuite d’en faire une vidéo verticale, on découpe encore dans l’image. Une personne qui bouge ou un élément situé au-dessus d’elle peut alors se retrouver hors champ.

Un enregistrement plus ouvert permettrait de garder une marge autour de la scène. Par exemple, pour filmer une personne qui cuisine, on pourrait préserver ses mains et le plan de travail dans la version horizontale, puis isoler plus facilement le geste dans un montage vertical. Cela ne remplace pas le choix du point de vue au tournage : un élément jamais enregistré ne peut pas être retrouvé au recadrage.

Open Gate ne signifie pas ultra grand-angle. Il ne change pas automatiquement d’objectif et ne permet pas de voir derrière le téléphone. Il exploite différemment la surface du capteur associé à l’objectif utilisé. La marge gagnée dépend donc du matériel et du format de départ.

La stabilisation pourrait imposer un compromis

Les recommandations présentes dans le code invitent à désactiver la stabilisation vidéo et à employer un trépied ou un stabilisateur externe pour conserver le champ le plus large. La raison est simple : une stabilisation numérique garde généralement une réserve de pixels sur les bords afin de compenser les mouvements. Cette réserve réduit la portion conservée dans la vidéo finale.

Pour une scène fixe ou un tournage préparé, ce compromis peut être acceptable. En marchant avec le téléphone à la main, la stabilité reste tout aussi importante que la marge de recadrage. Il serait donc prématuré de présenter Open Gate comme le meilleur mode pour toutes les vidéos.

Peut-on déjà l’essayer en France ?

Aucun accès français à cette option native n’est confirmé. Samsung a ouvert la bêta One UI 9.5 aux Galaxy S26 dans six marchés : Allemagne, Inde, Corée, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. La France ne figure pas dans cette annonce. L’ouverture d’une bêta ne signifie d’ailleurs pas que tous les développements repérés dans son application photo sont activés.

Le point à surveiller sera donc l’apparition de réglages effectivement utilisables, avec une définition, des caméras compatibles et des restrictions documentées. D’ici là, il n’existe pas de manipulation française vérifiée à donner pour activer cette fonction dans l’application Samsung.