One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait afficher la météo de votre destination avant le départ

Partir sous le soleil ne veut pas dire arriver au sec. Samsung prépare une fonction qui pourrait vous proposer la météo de votre destination avant un déplacement, sans vous demander d’ajouter vous-même cette ville. L’interface a été repérée dans la bêta One UI 9.5 des Galaxy S26, mais elle reste cachée et en développement : ce n’est pas encore une option disponible pour tous les propriétaires de Galaxy.

Une invitation à consulter la bonne ville, au bon moment

Le changement porte sur le choix du lieu à surveiller. Dans les éléments découverts par SamMobile, l’application Météo affiche une invitation à vérifier le temps avant de partir. Un appui permet ensuite d’ouvrir les prévisions de la destination. La ville serait proposée en fonction du déplacement prévu.

L’intérêt se comprend avec un exemple : vous préparez un trajet entre Lyon et Lille. La température devant votre porte ne dit rien de la pluie à l’arrivée. Une suggestion portant directement sur Lille éviterait de rechercher la ville au dernier moment. Il s’agit d’un exemple d’usage, pas d’un scénario que nous avons testé.

Ce que le téléphone utiliserait pour reconnaître le déplacement

Le mécanisme s’appuierait sur Personal Agent Core, un service en préparation qui exploite le contexte fourni par différentes applications. Un rendez-vous dans une autre zone ou un vol vers une autre ville pourraient déclencher la proposition. Des captures montrent également une commande de personnalisation pour Météo. Les conditions finales d’activation ne sont pas établies.

Cette fonction ne doit pas être confondue avec la simple consultation d’une ville dans Météo. Elle ne remplace pas non plus une prévision par une certitude : il faut toujours regarder les heures correspondant au déplacement. Une averse prévue le soir n’a pas la même conséquence pour un aller-retour dans la matinée que pour une arrivée tardive.

Peut-on déjà l’activer sur un Galaxy français ?

Aucune activation générale en France n’est confirmée pour cette suggestion. Aucun calendrier définitif n’accompagne la découverte publiée le 19 novembre.

Il faut aussi distinguer cette fonction cachée du programme de test lui-même. Dans son annonce officielle de la bêta One UI 9.5, Samsung cite les Galaxy S26 et des marchés comprenant l’Allemagne, l’Inde, la Corée, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La France n’y figure pas. Une capture étrangère ne permet donc pas de conclure que le même menu sera proposé sur votre appareil.

En attendant, afficher une destination reste possible sans la nouveauté

Vous pouvez déjà préparer la consultation météo d’un voyage en ajoutant le lieu souhaité dans Météo. Samsung décrit la démarche dans son aide en français consacrée à l’emplacement du widget Météo. Selon la version du téléphone, la présentation des boutons peut varier.

Ouvrez Météo puis la liste des lieux, accessible avec le bouton de menu. Ajoutez votre destination avec le bouton d’ajout et recherchez la ville. Vérifiez le pays lorsqu’il existe plusieurs lieux homonymes. Consultez les prévisions du trajet, en tenant compte de votre heure d’arrivée plutôt que de la seule température actuelle. Pour garder cette ville visible, choisissez-la pour le widget Météo lorsque les réglages du widget le permettent.

La différence attendue avec One UI 9.5 est là : cette préparation pourrait être suggérée automatiquement lorsqu’un voyage est reconnu. Le choix manuel reste aujourd’hui le moyen de consulter sa destination sans dépendre d’une fonction expérimentale.