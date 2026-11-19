One UI 9.5 ajoute la lecture des DOCX et PPTX dans Mes fichiers. Formats, limites et accès en France : ce que Samsung annonce dans sa bêta.

Lire un document Word ou une présentation PowerPoint sur un Galaxy devrait devenir plus direct. Dans le journal officiel de sa première bêta One UI 9.5, Samsung annonce l’ouverture des fichiers DOCX et PPTX dans Mes fichiers, sans installation de Microsoft Office ni d’une autre application. La nouveauté concerne la consultation : elle ne permet pas de promettre un éditeur bureautique complet. La bêta est ouverte sur la série Galaxy S26 dans plusieurs pays, mais la France n’apparaît pas dans la liste annoncée.

Une pièce jointe à lire, sans chercher une application supplémentaire

Dans son journal de la bêta publié le 18 novembre, Samsung ajoute deux formats à la lecture de documents intégrée. Les PDF et les fichiers texte TXT étaient déjà pris en charge. Les fichiers Word et PowerPoint visés se reconnaissent à leur extension, respectivement .docx et .pptx.

Le bénéfice est concret pour une pièce jointe occasionnelle : consulter un ordre du jour envoyé au format Word, vérifier une présentation avant une réunion ou lire un document transmis par une association. Le téléphone sert alors à prendre connaissance du contenu, plutôt qu’à installer une suite bureautique pour une seule ouverture.

Format ou besoin Ce que Samsung annonce Ce qu’il ne faut pas en déduire DOCX, document Word Ouverture directe dans Mes fichiers avec One UI 9.5 Modification du texte, suivi des changements ou création de documents non annoncés PPTX, présentation PowerPoint Ouverture directe dans Mes fichiers avec One UI 9.5 Création et modification des diapositives non annoncées PDF et TXT Prise en charge déjà existante dans le lecteur Pas de nouveauté spécifique à ces deux formats ici DOC, PPT, XLSX ou fichier protégé Pas de précision dans cette annonce Compatibilité à vérifier séparément

Lire et modifier restent deux usages différents

Samsung parle d’ouvrir les documents, pas de les éditer. Une personne qui veut corriger un CV, réécrire une lettre ou déplacer les éléments d’une présentation ne doit donc pas supposer que cette mise à jour remplace son outil habituel. La lecture intégrée peut éviter une installation pour consulter ; elle ne justifie pas à elle seule de désinstaller une application utilisée pour travailler.

La même prudence vaut pour la fidélité du résultat. Le journal ne détaille pas la gestion des polices particulières, des animations de présentation, des objets incorporés ou des fichiers protégés. Cela ne prouve pas que ces éléments posent problème, mais leur prise en charge ne peut pas être garantie sur la seule annonce. Pour un document important, vérifiez les pages et tableaux utiles avant de vous fier à l’affichage.

Où retrouver un document téléchargé sur votre Galaxy

On peut déjà préparer cette partie sans installer la bêta : Samsung explique en français comment retrouver les téléchargements dans Mes fichiers. Il s’agit du parcours de recherche du document, pas d’une preuve que le nouveau lecteur est présent sur toutes les versions de One UI.

Enregistrez le fichier sur le téléphone depuis l’application qui vous l’a transmis, puis attendez la fin du téléchargement. Ouvrez Mes fichiers, puis Téléchargements. C’est la catégorie indiquée par Samsung pour retrouver le contenu téléchargé. Utilisez la recherche si nécessaire. Entrez le nom du document et vérifiez l’extension du fichier retenu. Ouvrez le bon résultat. Sur une version équipée du nouveau lecteur, la consultation des DOCX et PPTX doit pouvoir se faire sans application supplémentaire, selon l’annonce Samsung. Sur une version antérieure, une application compatible peut encore être nécessaire.

Les menus et la présentation peuvent varier selon le modèle et la version de Mes fichiers. Si plusieurs documents portent un nom proche, vérifiez également la date : ouvrir une ancienne copie peut donner l’impression qu’une correction récente a disparu.

Quand cette nouveauté arrivera-t-elle en France ?

Samsung a lancé la bêta One UI 9.5 le 18 novembre pour les Galaxy S26 dans six marchés cités : Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. La France n’est pas annoncée dans cette première liste. Le communiqué ne donne pas non plus de date de version stable française pour ce lecteur de documents.

Pour l’instant, la nouveauté est donc confirmée dans le logiciel en test, tandis que son calendrier français reste à préciser. L’intérêt à retenir est simple : moins d’étapes pour consulter deux formats très courants, sans confondre ce confort de lecture avec les fonctions d’une suite bureautique.