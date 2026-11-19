Ouvrir machinalement un réseau social pourrait devenir un peu moins automatique. Dans la bêta One UI 9.5, Samsung ajoute une pause facultative de 10 secondes avant le lancement d’applications choisies. Le téléphone ne devient pas plus lent : ce délai est volontaire et vise à laisser le temps de renoncer à une ouverture par réflexe. La bêta est proposée sur les Galaxy S26 dans certains pays, mais son accès n’est pas annoncé en France.

Un délai choisi, pas un ralentissement du Galaxy

Le journal officiel de la première bêta décrit une nouvelle option de bien-être numérique. Une fois activée, elle intercale une attente avant l’ouverture d’une application ou d’une catégorie sélectionnée. Samsung explique vouloir aider à reconsidérer l’utilité de cette ouverture.

L’exemple le plus parlant est celui d’un réseau social lancé entre deux tâches, sans véritable intention de consulter un message. Les 10 secondes créent une rupture dans l’habitude. En revanche, elles peuvent être gênantes sur un outil que l’on doit utiliser rapidement : ce n’est pas un réglage à appliquer indistinctement à toutes les applications.

Outil Principe Différence pratique Pause avant ouverture Attendre 10 secondes avant une application ou catégorie choisie. Intervient au moment de l’envie d’ouvrir. Minuteur d’application Limiter le temps d’utilisation quotidien. Répond à une durée cumulée, pas au réflexe de lancement. Verrouillage d’application Demander une authentification pour accéder à une application privée. Protège l’accès ; ce n’est pas un outil de gestion de l’attention.

Ce que l’on peut choisir, et ce qui reste à vérifier

Le journal Samsung confirme la sélection par application ou par catégorie. Il indique un délai de 10 secondes. Il ne documente pas, pour cette option précise, une liste de durées alternatives. Il serait donc trompeur de promettre un réglage de 30 secondes ou de plusieurs minutes.

Il ne précise pas non plus dans quelles situations le délai se présente lorsqu’une application est ouverte depuis une notification, un lien ou l’écran des applications récentes. Ces points doivent être testés avant de donner une procédure exhaustive. Même réserve pour une éventuelle commande permettant d’ignorer immédiatement l’attente : elle n’est pas décrite dans les informations officielles consultées.

La pause ne doit pas être confondue avec le verrouillage de sécurité introduit dans la même bêta. Celui-ci protège le contenu par code ou biométrie et masque notamment certains éléments des notifications. Attendre 10 secondes n’authentifie pas l’utilisateur et ne rend pas ses messages privés.

Vérifiez le modèle et le pays du programme. L’annonce concerne la série Galaxy S26 et cite l’Allemagne, l’Inde, la Corée, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Consultez Samsung Members. C’est l’application désignée par Samsung pour l’inscription des utilisateurs éligibles. L’absence de proposition ne se résout pas en supposant que tous les Galaxy sont déjà compatibles. Sauvegardez les données avant une installation de test. Samsung le demande expressément. Une bêta peut présenter des défauts et ne convient pas forcément à un téléphone indispensable au travail.

Pour un Galaxy utilisé en France, il n’y a actuellement aucune ouverture officielle française annoncée dans ce programme. Nous ne donnons donc pas de chemin de menus français inventé pour une option qui n’a pas été vérifiée sur un appareil local.

À réserver aux applications qui vous font perdre le fil

L’intérêt de cette fonction n’est pas de transformer chaque ouverture en épreuve. On peut imaginer la réserver aux applications que l’on consulte sans objectif, tout en préservant un accès rapide aux outils utiles. Ce choix dépend des habitudes de chacun : une messagerie personnelle n’a pas le même rôle qu’une messagerie professionnelle.

Samsung ne fournit pas de résultat démontrant une baisse chiffrée du temps d’écran grâce à cette pause. Son effet devra être évalué au quotidien. Le changement est néanmoins très lisible : avant de passer plusieurs minutes dans une application, le Galaxy propose un court temps d’arrêt pour décider si l’on souhaite vraiment y entrer.