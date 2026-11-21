Une photo fixe peut désormais réagir aux mouvements du Galaxy dans la bêta de One UI 9.5. Le nouvel effet de profondeur sépare visuellement les éléments du fond d’écran : quand le téléphone s’incline, ils se déplacent différemment. Samsung documente cette fonction dans les notes de sa première bêta, mais n’a pas inclus la France dans les pays annoncés au lancement du programme.

La photo ne devient pas une vidéo classique

Dans la démonstration, le sujet au premier plan et le décor semblent placés à des distances différentes. Le changement dépend de l’inclinaison du téléphone. L’horloge et les raccourcis conservent leur position, ce qui permet de distinguer l’animation du fond et les commandes de l’écran verrouillé.

Il s’agit d’une impression de relief sur un écran ordinaire. La fonction ne transforme pas la dalle en écran 3D et ne prouve pas que chaque photographie produira un détourage parfait. Un portrait devant un décor permet de comprendre l’effet : ce que l’on observe est le mouvement relatif des plans, pas le déplacement réel du sujet photographié.

Où activer ou retirer cet effet dans la bêta

Ouvrez l’éditeur du fond d’écran de verrouillage sur un Galaxy disposant de la bêta compatible. Sélectionnez votre image. Choisissez de préférence une photo dont le sujet se distingue du décor pour pouvoir juger le résultat. Utilisez la commande de l’effet en bas de l’éditeur. La prise en main montre un bouton permettant de l’activer ou de le désactiver. Son libellé français définitif reste à vérifier. Inclinez doucement l’appareil et contrôlez le contour du sujet ainsi que la lisibilité de l’horloge avant de conserver le fond.

Ce dernier contrôle compte davantage que le simple fait d’avoir activé l’option. Si un contour attire trop l’œil ou si l’animation vous gêne, le même bouton permet de revenir à une présentation fixe. Il n’est pas nécessaire de considérer l’effet comme une amélioration adaptée à toutes les images.

Ce qui change par rapport à l’ancien effet de la Galerie

La Galerie proposait déjà un effet transformant une image en animation vidéo. La nouveauté présentée ici tient à sa réaction au mouvement du téléphone sur l’écran verrouillé. Les deux expériences ne doivent donc pas être confondues : une boucle qui joue toute seule et un fond qui suit l’inclinaison ne répondent pas au même geste.

Quels Galaxy et quelle disponibilité en France ?

La première bêta concerne la série Galaxy S26. Son ouverture annoncée couvre six marchés : Allemagne, Inde, Corée, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. La liste de futurs appareils compatibles avec une version finale ne peut pas être déduite de cette seule démonstration.

Il reste également à mesurer l’impact sur l’autonomie. Une animation visible n’autorise pas à chiffrer une perte de batterie, et les éléments consultés ne fournissent pas de comparaison indépendante. Pour un lecteur français, il s’agit donc d’une fonction montrée en bêta, avec des conditions d’accès et une disponibilité locale encore à confirmer.