One UI 9.5 : un appel ne suffira plus à vous faire désactiver cette protection Galaxy

La bêta de One UI 9.5 empêche de modifier le Bloqueur automatique pendant un appel. Samsung ajoute un obstacle à une manipulation précise : un interlocuteur vous presse de désactiver la sécurité du Galaxy pour installer une application. La fonction est observée dans la bêta des Galaxy S26 ; son accès en France n’est pas confirmé.

Pendant une conversation, le téléphone refuse de modifier le Bloqueur automatique et ses restrictions maximales. Un message explique que l’opération n’est pas possible pendant l’appel. Une fois la conversation terminée, le propriétaire conserve la possibilité de gérer sa protection.

Pourquoi bloquer le réglage pendant l’appel ?

Une escroquerie téléphonique peut reposer sur une succession de gestes dictés sous pression. L’interlocuteur crée l’urgence et présente les avertissements comme des obstacles normaux. Suspendre la modification coupe cette chaîne : il faut raccrocher avant de revenir sur une décision sensible.

La fonction ne reconnaît pas à elle seule un conseiller frauduleux et ne garantit pas qu’un appel soit légitime. Elle ne remplace pas le filtrage des numéros. Son rôle est ciblé : empêcher qu’une protection du système soit abaissée pendant que quelqu’un guide l’utilisateur au téléphone.

Ce que protège déjà le Bloqueur automatique

L’assistance française de Samsung décrit le Bloqueur automatique comme une barrière contre les applications de sources non autorisées, certaines commandes USB, des contenus malveillants et des installations logicielles non officielles. Les boutiques autorisées, dont Google Play et le Galaxy Store, restent utilisables.

Les restrictions maximales renforcent la protection avec des contraintes supplémentaires selon la version. Les désactiver n’est pas une simple formalité. Il faut lire les conséquences indiquées sur son propre appareil avant de modifier leur état.

Où vérifier la protection sur votre Galaxy

Ouvrez Paramètres. Entrez dans Sécurité et confidentialité. Ouvrez Bloqueur automatique et consultez son état. Regardez séparément si les restrictions maximales sont activées.

Ces intitulés sont ceux de l’aide Samsung en français. Leur présentation peut varier selon le téléphone. Sur une version stable antérieure, le menu peut exister sans disposer du nouveau verrouillage pendant un appel.

Une nouveauté de bêta, pas de tous les Galaxy

La protection a été relevée dans la première bêta One UI 9.5 des Galaxy S26. Une capture étrangère ne permet pas d’en annoncer l’ouverture française : l’accès doit être proposé pour le modèle concerné dans Samsung Members.

Si un appel exige d’abaisser une sécurité, interrompez la conversation avant toute manipulation et contactez l’organisme par un canal que vous connaissez. Le nouveau verrouillage oblige précisément à sortir du déroulé imposé au téléphone ; il ne dispense pas de vérifier à qui l’on parle.