Un outil découvert dans la Galerie pourrait améliorer les photos prises de loin. Son avertissement pose toutefois une question : embellir le souvenir ou restituer la scène ?

One UI 9.5 : Samsung prépare un zoom IA qui pourrait modifier les détails de vos photos

Une photo prise de loin pourrait bientôt paraître plus nette dans la Galerie Samsung, sans que tous les détails affichés correspondent à ce qui se trouvait devant l’objectif. C’est la précaution essentielle derrière Zoom Enhancer, une fonction en préparation repérée dans la bêta de One UI 9.5. L’interface a été ouverte manuellement ; le traitement des images n’a pas encore pu être essayé.

Dans son enquête publiée le 23 novembre, Android Authority décrit un réglage de la Galerie destiné aux clichés zoomés. Le texte de présentation avertit que les détails produits par l’IA peuvent différer de la scène réelle. Aucun calendrier ni appareil compatible n’est confirmé.

Une image plus lisible ne prouve pas qu’elle contient plus d’informations

Le mot « améliorer » recouvre ici deux attentes différentes. Pour un souvenir de vacances, on peut vouloir une image agréable à regarder sur un grand écran. Pour lire une inscription éloignée, identifier un objet ou vérifier un détail précis, on attend une restitution fidèle. Une apparence plus nette ne répond pas automatiquement à cette seconde demande.

Prenons un exemple hypothétique : vous photographiez une façade depuis l’autre côté d’une place. Si les minuscules lettres d’une enseigne sont illisibles dans l’original, leur donner ensuite une forme convaincante ne suffit pas à établir ce qui était écrit. Nous n’avons pas testé ce scénario avec l’outil de Samsung. Il illustre la limite à garder en tête lorsqu’un traitement peut produire de nouveaux détails.

Le résultat pourrait donc être utile pour embellir une photo, sans devenir une preuve plus fiable. Pour comparer les deux, mieux vaut garder le fichier d’origine et examiner les petites zones importantes, au lieu de juger seulement l’impression générale.

Un passage par les serveurs est prévu dans cette version

La présentation découverte indique un traitement par Samsung sans conservation de l’image. Android Authority constate également que l’option n’est pas utilisable avec le réglage Galaxy AI imposant un traitement exclusivement sur l’appareil. Le parcours prévoit un consentement au traitement des données personnelles et un interrupteur pour désactiver la fonction.

Pour l’utilisateur, ce choix concerne autant la destination de sa photo que son rendu. Une image familiale et un document contenant des informations privées ne se partagent pas avec les mêmes attentes. L’absence annoncée de stockage ne signifie pas que le fichier reste sur le téléphone.

Il manque encore l’essentiel pour juger Zoom Enhancer : des résultats reproductibles, la liste des modèles et les conditions finales d’utilisation. Au 23 novembre, aucun déploiement français de cet outil n’est établi. Il serait prématuré de changer de Galaxy pour cette seule promesse ou de chercher un menu qui n’est pas encore proposé au public.