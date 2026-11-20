La Now Bar change d’apparence dans la bêta One UI 9.5 du Galaxy S26 : son fond laisse davantage voir le papier peint, avec un contour plus fin et un aspect moins bombé. Cette retouche ne déplace pas les commandes et n’agrandit pas la barre. Elle concerne une version de test, dont l’ouverture n’est pas annoncée en France.

Le même emplacement, un habillage plus léger

Les captures comparatives publiées le 20 novembre montrent une capsule moins opaque que sous One UI 9. Le flou apparaît plus léger et les couleurs du fond d’écran traversent davantage la surface. L’ancienne présentation utilisait davantage de dégradés internes ; la nouvelle paraît plus plate, avec une fine bordure lumineuse.

L’exemple photographié utilise la lampe torche. L’icône et le texte conservent leur organisation, tout comme la position entre les raccourcis du bas de l’écran verrouillé. La prise en main ne relève pas de changement de taille, de courbure ou d’espacement interne.

Ce que cette comparaison permet de juger

Le détail intéressant pour l’utilisateur est la séparation entre le fond et les informations actives. Une capsule plus transparente peut paraître plus discrète sur un papier peint, mais la lisibilité ne se résume pas à son esthétique. Pour comparer utilement deux captures, il faut regarder le texte, le contour et le contraste avec le fond, à luminosité comparable.

Le cliché de la lampe torche ne démontre pas à lui seul que chaque activité prendra exactement le même aspect. Il ne permet pas non plus de conclure à un gain d’autonomie, à une meilleure fluidité ou à l’arrivée de nouvelles applications compatibles. Ce sont des questions différentes, qui demanderaient d’autres observations.

Une bêta Galaxy S26, pas une mise à jour à chercher sur tous les Galaxy

L’annonce de Samsung du 18 novembre ouvre la bêta aux Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra dans six marchés : Allemagne, Inde, Corée, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. Les inscriptions passent par Samsung Members pour les appareils éligibles. La France n’est pas citée.

Il n’y a donc pas de manipulation française à proposer pour obtenir immédiatement ce nouvel habillage. La présence d’un Galaxy S26 dans votre poche ne suffit pas à établir votre éligibilité au programme. Et une retouche visible dans cette bêta peut encore évoluer avant la version finale.

Ne pas confondre la nouvelle apparence et les fonctions de la Now Bar

Pour décider si une nouveauté est utile, la bonne question reste : quelle information puis-je consulter ou quelle action puis-je effectuer ? Ici, le fait nouveau vérifiable porte d’abord sur le dessin de la barre. Il serait trompeur de présenter cet effet de transparence comme un outil supplémentaire ou un réglage caché à activer.

Lorsqu’une mise à jour éligible sera proposée sur votre appareil, le contrôle le plus parlant consistera à reprendre une même activité avec le même fond d’écran. Cela permettra de distinguer le changement réel de présentation d’une simple différence de couleur entre deux illustrations.