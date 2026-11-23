Un réglage en préparation permettrait de cacher la mention visible sur les images modifiées. Cela ne permet pas d’affirmer que toute trace de la retouche disparaîtrait.

Samsung pourrait permettre de conserver une photo retouchée avec Galaxy AI sans afficher la mention visible signalant l’intervention de l’intelligence artificielle. Des textes découverts dans la bêta de One UI 9.5 décrivent cette possibilité. Ils ne prouvent toutefois ni sa disponibilité prochaine en France, ni la disparition de toutes les informations associées à la retouche.

La découverte vient d’Android Authority, qui a examiné le code le 23 novembre. Un futur réglage concerne l’affichage du filigrane IA. Le désactiver déclencherait une confirmation rappelant à l’utilisateur sa responsabilité concernant les obligations d’étiquetage applicables. À ce stade, il s’agit de textes préparatoires, pas d’une fonction publique testée.

Ce que changerait ce bouton sur vos photos

Aujourd’hui, le guide Photo Assist de Samsung indique que les images générées par IA portent un filigrane en bas à gauche. Il explique aussi que les outils permettent notamment de déplacer, supprimer ou redimensionner des objets, avec une adaptation du fond.

Pour un propriétaire de Galaxy, le futur choix aurait donc un intérêt très concret : ne plus superposer cette mention à une composition que l’on veut imprimer ou partager. Cela concerne la présentation du fichier. Le bouton ne rendrait pas la retouche moins importante et ne transformerait pas le résultat en photographie intacte.

Une personne retirée d’une photo de groupe, par exemple, reste absente de l’image modifiée, que l’avertissement soit visible ou non. L’information utile pour les destinataires porte sur ce qui a changé, pas seulement sur la présence d’un logo dans un coin.

Filigrane visible et informations du fichier : deux choses différentes

Il serait faux de conclure que ce réglage effacerait toute trace d’IA. Un texte imprimé dans les pixels et des informations intégrées au fichier sont deux niveaux distincts. Le premier se voit directement ; les secondes nécessitent un outil capable de les lire.

L’enquête évoque les Content Credentials C2PA, qui peuvent documenter l’origine et les modifications d’une image. Mais leur maintien avec ce futur interrupteur reste une hypothèse des journalistes. Le code présenté ne permet pas de confirmer le comportement final. Il ne faut donc promettre ni une traçabilité garantie, ni une retouche devenue indétectable.

Pour partager honnêtement une image modifiée de façon importante, une courte précision dans le message peut rester plus utile qu’un marquage discret. C’est particulièrement vrai lorsque la retouche change le sens de la scène, plutôt que son simple aspect.

Samsung peut encore modifier ou abandonner cette option. Aucune date française ni liste définitive de Galaxy compatibles n’accompagne la découverte. Le changement à surveiller est un choix d’affichage supplémentaire, avec des conséquences sur la manière de présenter ses photos ; pas une garantie de supprimer leur historique.