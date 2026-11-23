Un mode caché repéré dans One UI 9.5 prépare la batterie d’un Galaxy à son expédition. Ce que révèle le code et ce qui existe déjà pour protéger vos données.

Envoyer son Galaxy en réparation pourrait bientôt demander une étape supplémentaire : laisser le téléphone réduire sa charge avant de fermer le colis. Un mode de préparation à l’expédition apparaît dans le code de One UI 9.5, selon l’analyse publiée ce 23 novembre par Android Authority. Baptisé Safe Shipping, il reste inaccessible sur le Galaxy S26 Ultra examiné : il ne s’agit donc pas d’une fonction que les utilisateurs français peuvent activer aujourd’hui.

Pourquoi décharger un téléphone avant de l’expédier ?

Une batterie plus grande transporte davantage d’énergie. Pour l’expédition, cette énergie s’exprime en wattheures, et pas seulement avec les milliampères-heures mis en avant sur les fiches techniques. Les deux unités ne répondent pas à la même question : les mAh indiquent une capacité électrique ; les Wh tiennent aussi compte de la tension.

Apple applique déjà cette logique à l’iPhone 18 Pro Max. Dans son guide officiel de préparation à l’expédition, la marque explique que sa batterie dépasse 20 Wh et que cela entraîne des exigences de transport supplémentaires dans de nombreux pays. Son outil réduit la charge avant l’envoi. Il peut prendre de quelques minutes à quelques heures et faire chauffer temporairement l’iPhone. Ce précédent explique l’intérêt d’une préparation intégrée au téléphone ; il ne prouve pas que Samsung retiendra exactement le même fonctionnement.

Deux seuils dans le code, puis une recharge plafonnée

L’enquête d’Android Authority sur l’application Device Care 13.9.00.12 relève deux conditions : une charge de 89 % au maximum et une tension de 4 320 mV ou moins. Le code prévoit également de bloquer la limite de recharge à 80 % pendant la préparation, puis de restaurer le réglage précédent à sa désactivation.

Les 89 % et les 80 % ne décrivent donc pas la même étape : le premier chiffre intervient dans le contrôle de la batterie, le second empêche de la recharger complètement ensuite. Ils ne constituent pas une nouvelle recommandation générale pour la recharge quotidienne.

Le site n’a pas trouvé de menu utilisateur actif. L’accès pourrait passer par la procédure de réparation. Un lien avec les futurs Galaxy S27 reste une hypothèse : Samsung n’a annoncé ni modèles compatibles, ni date de lancement.

Pour une réparation actuelle, la protection des données reste une autre démarche

La préparation de la batterie et la confidentialité répondent à deux besoins différents. Samsung propose déjà un mode Maintenance documenté en français : il limite l’accès aux photos, messages et comptes et ne laisse disponibles que les applications préinstallées. Le technicien peut ainsi travailler sans disposer de l’accès habituel aux données personnelles.

Samsung conseille néanmoins de sauvegarder les données avant l’intervention, car une réparation peut nécessiter une réinitialisation. Lorsque ce mode est disponible, son guide indique de passer par Paramètres → Maintenance de l’appareil → Maintenance supplémentaire → Mode maintenance ; les intitulés et l’organisation peuvent varier selon la version du logiciel.

Il ne faut pas appliquer soi-même les seuils découverts dans le code pour préparer un colis. Pour un envoi déjà prévu, ce sont les instructions du réparateur et du transporteur qui déterminent la marche à suivre. Le futur outil Samsung pourrait automatiser une partie de cette préparation, mais il ne remplace pas les consignes accompagnant votre dossier de réparation.