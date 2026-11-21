La bêta de One UI 9.5 ajoute un partage de proximité qui évite de chercher le destinataire dans une liste. On choisit une photo, on rapproche les deux téléphones et la personne en face accepte le transfert. La démonstration concerne la bêta des Galaxy S26 : l’annonce initiale de Samsung ne cite pas la France parmi les pays participants.

Le rapprochement lance le partage, mais le destinataire garde la main

Le geste rappelle celui d’une carte sans contact, avec une différence essentielle : le téléphone qui reçoit doit accepter le fichier. Dans la démonstration de Quick Share, les deux appareils sont déverrouillés et leurs connexions NFC, Bluetooth et Wi-Fi sont activées. Le positionnement dépend de l’emplacement des antennes ; un rapprochement par le haut peut aussi fonctionner. Il ne faut donc pas comprendre « dos à dos » comme une position universelle à reproduire au millimètre.

Les étapes à suivre dans la bêta compatible

Choisissez le contenu. Ouvrez la photo ou le fichier à envoyer, puis utilisez le menu de partage et Quick Share. Préparez les deux Galaxy. Déverrouillez leurs écrans et vérifiez que le NFC, le Bluetooth et le Wi-Fi sont actifs. Rapprochez les appareils. Ajustez leur position jusqu’à ce que l’interface reconnaisse l’autre téléphone. La zone utile peut se trouver près du haut. Acceptez côté réception. Vérifiez la demande et validez le contenu proposé. Le contact physique ne remplace pas cette confirmation.

L’intérêt est surtout visible lorsque vous partagez une photo avec la personne assise à côté de vous : le geste désigne le destinataire sans avoir à distinguer plusieurs noms de téléphones. Il ne constitue pas une nouvelle mesure de vitesse de transfert ; aucune comparaison chronométrée ne permet ici de promettre un envoi plus rapide.

Un échec de détection ne veut pas forcément dire que le fichier pose problème

Dans son aide au partage par contact sur Android, Google recommande d’ajuster le chevauchement des téléphones, de retirer une coque trop épaisse et de vérifier le NFC lorsqu’aucune détection n’apparaît. Cette page vise les Pixel compatibles : elle aide à comprendre le geste, mais ne fournit pas une liste de Galaxy éligibles.

Ce que l’on peut vérifier depuis la France

Samsung a ouvert son programme sur la série Galaxy S26 en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La France ne figure pas dans cette annonce. La présence de la fonction dans une vidéo étrangère ne suffit donc pas à annoncer son installation sur un Galaxy français. Samsung Members reste l’endroit où rechercher une invitation destinée à votre appareil et à votre marché. En attendant une ouverture annoncée ou une version stable, le partage Quick Share habituel reste la méthode disponible selon la configuration de votre téléphone.