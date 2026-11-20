QuickStar et Sound Assistant commencent à recevoir leur adaptation à One UI 9.5. La liste des quatre modules encore indisponibles au lancement de la bêta a donc déjà évolué. Home Up et NavStar restent en attente dans les informations consultées le 20 novembre. Les nouvelles versions ne sont toutefois pas proposées partout au même moment, et la bêta des Galaxy S26 n’est toujours pas annoncée en France.

Pourquoi la liste de départ ne suffit déjà plus

Le message de l’équipe Good Lock, reproduit sur Samsung Members après l’ouverture de la bêta, recensait 21 applications utilisables. Les quatre exceptions étaient Home Up, QuickStar, NavStar et Sound Assistant. Leur adaptation nécessitait encore des modifications et des vérifications avec les composants du téléphone. Aucun calendrier précis n’accompagnait cette liste.

Depuis, des versions compatibles de QuickStar et Sound Assistant ont été signalées. Cela ne signifie pas que votre téléphone les téléchargera immédiatement : un module peut être prêt dans un pays sans être proposé dans un autre.

Module À quoi sert-il ? Situation relevée le 20 novembre Home Up Personnalisation de l’accueil et du multitâche Adaptation encore attendue NavStar Personnalisation de la navigation Adaptation encore attendue QuickStar Panneau rapide et barre d’état Version 12.0.02.30 repérée en Corée ; disponibilité différente selon le pays Sound Assistant Réglages audio et commandes de volume Version 9.5.00.7 signalée dans les six marchés de la bêta

QuickStar : un changement visible, mais pas encore partout

La nouvelle version de QuickStar permet notamment d’étendre une image sur le panneau rapide plutôt que de personnaliser séparément ses différentes zones. Le partage des personnalisations via Galaxy to Share est également mentionné, avec une restriction à la Corée pour ce service. Ce n’est donc pas une fonction à promettre aux utilisateurs français.

QuickStar 12.0.02.30 a été repéré en Corée, tandis que Sound Assistant 9.5.00.7 est signalé plus largement dans les marchés de la bêta. Il faut vérifier chaque module séparément : la disponibilité de l’un ne prouve pas celle de l’autre.

Ouvrez Galaxy Store, puis Menu. Choisissez Mises à jour, comme l’explique la procédure française de Samsung pour les applications. Recherchez QuickStar et Sound Assistant séparément : l’un peut être proposé sans l’autre. Lisez les changements annoncés et vérifiez le numéro de version avant d’assimiler une mise à jour à la prise en charge de One UI 9.5.

Une liste vide ne prouve pas que votre téléphone est défectueux. Elle signifie seulement que le magasin ne propose pas de nouvelle version à cet appareil dans sa configuration actuelle. Télécharger un paquet destiné à un autre pays ne garantit ni la compatibilité ni l’accès aux mêmes commandes.

Et pour un Galaxy utilisé en France ?

Samsung réserve pour l’instant son programme One UI 9.5 aux Galaxy S26 de six marchés : Allemagne, Inde, Corée, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. La France ne figure pas dans cette annonce. La compatibilité de Good Lock avec la bêta ne constitue donc ni une ouverture du programme français ni une date de sortie stable.

Si vous dépendez de Home Up pour organiser vos dossiers ou de NavStar pour votre navigation, c’est précisément ce point qu’il faut vérifier avant une participation à une bêta éligible : un système installé correctement peut encore laisser vos réglages favoris indisponibles.