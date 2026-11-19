One UI 9.5 : la bêta met vos raccourcis photo près du déclencheur pour gagner du temps

La bêta de One UI 9.5 réorganise les commandes de l’appareil photo des Galaxy S26. Les réglages rapides tiennent sur un même écran et les modes Pro permettent de choisir deux raccourcis près du déclencheur. Le changement vise surtout les gestes répétés : retrouver un minuteur, verrouiller l’exposition ou ajuster un zoom. La France ne figure pas parmi les pays annoncés pour cette bêta.

Les réglages que l’on cherche pendant que la scène change

Une personne s’apprête à souffler ses bougies et vous voulez activer le retardateur, modifier la résolution ou vérifier le flash : le temps passé à retrouver une commande compte davantage que son emplacement esthétique. Samsung rassemble désormais davantage d’options dans la zone ouverte depuis les quatre points près des commandes de zoom.

Les captures réalisées par Chris Franklin sur un Galaxy S26 Ultra montrent deux rangées de boutons plus grands, à la place d’une rangée dans laquelle il fallait faire défiler certaines commandes. Cela ne rend pas le capteur meilleur, mais évite un mouvement latéral pour retrouver une option qui dépassait de l’écran.

Les commandes rapides sont réunies sur deux rangées. Capture en anglais : Chris Franklin, SammyGuru.

Deux raccourcis à choisir selon votre façon de filmer

Samsung confirme la personnalisation des modes Pro et Pro vidéo, avec des commandes et des préréglages adaptés aux conditions de prise de vue. La bêta permet notamment d’installer deux boutons près du déclencheur. Il devient plus logique de placer à cet endroit une commande réellement utilisée pendant une séquence, plutôt qu’une option que l’on règle une fois au départ.

Changement observé Utilité concrète Point à garder en tête Deux rangées de réglages rapides Retrouver plusieurs commandes sans les faire défiler horizontalement Présentation observée dans la bêta S26 Deux raccourcis personnalisables en Pro et Pro vidéo Garder les outils habituels près du déclencheur Les modes et options dépendent du modèle Focales indiquées en millimètres Identifier plus précisément le cadrage sélectionné Cette indication n’ajoute pas un objectif au téléphone Préréglages dans les modes Pro Retrouver une configuration manuelle déjà préparée Une scène différente peut demander d’autres réglages Cinq vitesses de zoom dans Camera Assistant Adapter la progression du zoom pendant une vidéo Vérifier l’action attribuée aux touches de volume

Pour une vidéo en intérieur, verrouiller l’exposition peut éviter qu’elle change pendant que l’on prépare son cadrage. Pour une mise au point manuelle, un outil qui souligne les zones nettes répond à un autre besoin. Le bon raccourci est celui qui réduit vos manipulations pendant la prise, pas nécessairement celui qui paraît le plus avancé.

Le mode Pro rapproche les raccourcis du déclencheur. Capture en anglais : Chris Franklin, SammyGuru.

Préparer les commandes avant de lancer l’enregistrement

Pour les utilisateurs ayant effectivement accès à cette version, la méthode consiste à préparer une configuration simple. Les intitulés exacts peuvent évoluer au fil de la bêta ; les étapes ci-dessous décrivent les actions en français sans inventer des libellés officiels.

Ouvrez le mode que vous utilisez vraiment : Photo pour les commandes courantes, Pro ou Pro vidéo pour la personnalisation avancée. Repérez le panneau des commandes rapides et vérifiez les options visibles avant de commencer une scène importante. Dans un mode Pro compatible, choisissez les deux fonctions dont vous avez besoin pendant la prise. Faites ensuite un court essai pour vérifier leur position et leur comportement. Si vous utilisez les touches de volume pour zoomer, vérifiez d’abord que leur action est bien réglée sur le zoom dans les méthodes de prise de vue. Choisissez ensuite une vitesse dans Camera Assistant. Enregistrez quelques secondes et relisez le résultat. Un déplacement progressif peut convenir à un paysage, tandis qu’un sujet mobile demande parfois de conserver un cadrage fixe.

La traduction reste un outil à vérifier, pas un texte garanti

Le test présente aussi un accès à la traduction depuis le viseur, après activation dans Camera Assistant. Le raccourci apparaît lorsqu’un texte est détecté. Il peut aider à comprendre un panneau, mais l’exemple publié comporte des caractères mal restitués : relisez un montant, une adresse ou une consigne importante avant de vous fier au texte traduit.

Enfin, Samsung annonce la bêta pour l’Allemagne, l’Inde, la Corée du Sud, la Pologne, le Royaume-Uni et les États-Unis. L’inscription passe par Samsung Members pour les appareils éligibles. Une capture étrangère ne signifie donc pas que ces commandes sont déjà proposées sur un Galaxy français. Pour l’instant, elles montrent surtout comment Samsung veut réduire les détours entre le cadrage et le réglage utile.