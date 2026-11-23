Une fonction Shorts cachée dans la bêta One UI 9.5 assemble photos et vidéos à partir d’une demande. Son lancement et son éventuel prix restent inconnus.

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Demander à son Galaxy un petit film des dernières vacances plutôt que sélectionner chaque photo à la main : c’est le principe d’une fonction Shorts découverte dans la Galerie de Samsung. Elle assemble les photos et vidéos du téléphone en clips partageables, automatiquement ou à partir d’une demande écrite. L’outil reste caché dans la bêta One UI 9.5 : Samsung ne l’a pas encore ouvert à l’ensemble de ses utilisateurs.

Des souvenirs à monter, pas des scènes à inventer

Dans sa découverte publiée le 23 novembre, SamMobile décrit deux façons de produire ces clips. La Galerie peut proposer un assemblage automatique, ou l’utilisateur peut expliquer ce qu’il souhaite retrouver. L’exemple donné est celui des photos d’un voyage récent : la demande sert à réunir les éléments correspondants pour en faire une courte vidéo.

La fonction s’appuie sur Galaxy AI. Les écrans présentés par le média montrent aussi des téléchargements de polices et de musiques de fond pour personnaliser le résultat. Les créations, qu’elles soient déclenchées manuellement ou automatiquement, se retrouvent dans la partie Stories de la Galerie.

Ce que les éléments disponibles établissent est donc un travail sur les photos et clips déjà présents. Ils ne permettent pas d’annoncer une génération de nouvelles scènes vidéo à partir de rien. Une demande sur les vacances n’est pas la même chose qu’un outil fabriquant des images de vacances qui n’ont jamais eu lieu.

La Galerie sait déjà créer des histoires

Samsung dispose d’ailleurs déjà de fonctions de montage. Son guide officiel consacré aux histoires vidéo décrit la création à partir d’un texte ou de la voix, puis le choix d’un thème et d’une musique. Il explique également comment ajouter ou retirer des images d’une histoire, l’enregistrer sous forme de vidéo et la partager.

Il serait donc trompeur de présenter Shorts comme la première possibilité de faire un montage dans la Galerie, ou même comme la première histoire guidée par une demande. Le fait nouveau est ce chantier nommé Shorts repéré dans One UI 9.5, avec les options montrées par SamMobile. Samsung n’a pas encore détaillé publiquement ce qui distinguera l’ensemble final de ses outils existants.

La découverte concerne un développement caché dans la bêta des Galaxy S26. SamMobile envisage une présentation avec les Galaxy S27 début 2027 et la possibilité d’une fonction payante. Ces deux points restent des hypothèses, pas un calendrier ni un tarif annoncés par Samsung.

Le communiqué d’ouverture de la bêta ne garantit pas l’accès français à Shorts. Pour le lecteur qui veut seulement monter ses photos aujourd’hui, les outils déjà présents dans sa Galerie restent distincts de cette nouveauté encore en préparation ; la présence de One UI 9.5 ne prouve pas, à elle seule, que Shorts soit accessible.