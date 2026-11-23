Une interface cachée prépare des rappels pendant l’utilisation du téléphone en marchant. Les notifications n’ont pas encore été confirmées fonctionnelles.

One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait vous rappeler de lever les yeux quand vous marchez

Samsung prépare une option qui pourrait avertir les utilisateurs lorsqu’ils regardent leur Galaxy en marchant. Android Authority a fait apparaître l’interface à partir d’éléments de la bêta One UI 9.5. Le média n’a cependant pas confirmé que les notifications fonctionnent : il s’agit d’un développement, pas d’un réglage déjà déployé auprès des utilisateurs français.

La différence avec un simple bilan de temps d’écran est importante. Une statistique aide à constater une habitude après coup ; un rappel pendant la marche chercherait à interrompre cette habitude au moment où elle se produit.

Une nouvelle option dans le suivi de la marche

L’enquête originale publiée le 23 novembre montre un menu à trois points ajouté à la page qui comptabilise le temps d’utilisation du téléphone en marchant. L’équipe l’a activé manuellement sur One UI 9 avec des éléments repérés dans le code de One UI 9.5.

Ce menu propose d’obtenir des alertes en temps réel, puis affiche une commande pour les arrêter une fois l’option activée. Le dialogue décrit une notification lorsque le téléphone détecte une utilisation de l’écran pendant la marche. Il prévient aussi que cette détection peut prendre du temps. Les captures et textes constituent une preuve de l’interface prévue, pas une mesure de sa rapidité ou de son efficacité.

Ce que changerait un rappel pendant le trajet

Prenons un scénario : vous répondez à plusieurs messages entre la station de métro et votre destination. Le bilan de la journée peut ensuite montrer le temps passé sur l’écran. Une alerte au cours du trajet aurait une autre fonction : rappeler de regarder autour de soi avant de continuer à écrire.

La distinction aide à comprendre l’intérêt du projet sans lui attribuer une capacité qu’il n’a pas démontrée. Rien dans les éléments présentés ne prouve une détection des voitures, des obstacles ou d’un passage piéton. Une notification concernant votre usage de l’écran ne devient pas un système d’analyse de tous les dangers autour du téléphone.

De même, le retard de détection mentionné dans le dialogue compte : un rappel peut intervenir après le début de l’utilisation. On ne peut donc pas déduire des captures qu’une alerte apparaîtra immédiatement à chaque pas ou avant chaque situation délicate.

La bêta One UI 9.5 ne garantit pas l’accès à ce menu

Samsung a bien annoncé son programme bêta le 18 novembre pour la série Galaxy S26 dans une sélection de pays, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La France ne figure pas dans cette liste de lancement. Cette annonce ne confirme ni l’ouverture des alertes de marche à tous les testeurs ni leur présence dans la version finale.

Le chemin caché montré par Android Authority ne doit donc pas être transformé en tutoriel français à suivre dès maintenant. Les intitulés observés sont ceux d’une interface de travail activée par le média. Il manque encore une disponibilité officielle et un fonctionnement vérifié pour recommander l’option comme une fonction utilisable.

Pour l’instant, le fait nouveau est précis : Samsung cherche à passer du suivi des habitudes à un rappel pendant la marche. La prochaine étape sera de vérifier les alertes elles-mêmes, leurs conditions de déclenchement et les appareils concernés, plutôt que supposer ces réponses à partir du seul nom du réglage.