Du code de One UI 9.5 décrit une option serveur pour le filtrage des appels. Elle prévoit l’envoi des voix à Samsung, mais reste indisponible et ne cite que l’anglais et le chinois.

Faire répondre son Galaxy à un numéro inconnu et lire ce que veut l’appelant pourrait bientôt s’appuyer sur les serveurs Samsung. Une option de transcription dans le cloud apparaît dans le code de One UI 9.5, d’après Android Authority. Elle n’est pas disponible pour les utilisateurs et les langues repérées se limitent à l’anglais et au chinois : aucune prise en charge du français n’est confirmée.

L’enjeu est concret : Samsung envisage une autre manière de transformer la voix de l’appelant en texte, avec un traitement distant proposé pour améliorer la précision. Aucun résultat de test ne permet encore de chiffrer cette amélioration.

Le filtrage répond à l’appel avant vous

Il faut distinguer ce projet du filtrage déjà existant. Dans son guide américain consacré au filtrage des appels, Samsung décrit un assistant qui accueille l’appelant et affiche une transcription en direct. L’utilisateur peut alors décider de répondre ou de rejeter la communication. Cette documentation concerne les appareils compatibles et leur logiciel ; elle ne prouve pas l’arrivée de la future option cloud en France.

Imaginons un numéro inconnu qui vous contacte au sujet d’une livraison. Le filtrage sert à connaître le motif annoncé avant de prendre la communication. La transcription distante ne constituerait pas un deuxième interlocuteur : elle changerait le lieu où la parole est convertie en texte. Elle ne permettrait pas, à elle seule, de vérifier que la personne est réellement un livreur.

Ce que les lignes de code annoncent exactement

Dans son analyse originale publiée le 23 novembre, avec les chaînes de code reproduites, Android Authority a trouvé une option décrite comme une transcription dans le cloud. Un texte d’information prévu lors de la première activation explique que les données vocales de l’appel seraient envoyées aux serveurs pour la reconnaissance du texte.

Les autres messages précisent que ces données ne serviraient qu’à la transcription et qu’un traitement sur le téléphone prendrait le relais si le service distant était indisponible. Ce sont les indications présentes dans le code, pas les résultats d’un essai de la fonction.

Pour l’utilisateur, le choix porterait donc sur le traitement de la voix : une reconnaissance locale, ou un passage par les serveurs dans l’espoir d’un texte plus fidèle. L’analyse ne documente ni durée de conservation, ni détail du fonctionnement hors connexion, ni comportement d’une transcription déjà commencée lors d’une interruption réseau. Il serait prématuré de compléter ces points par des suppositions.

Une option en préparation, sans bouton à chercher aujourd’hui

Le reportage précise que cette fonction n’est pas encore accessible dans One UI 9.5. Son activation par défaut et son calendrier ne sont pas établis. Les textes d’information suggèrent un choix de l’utilisateur ; ils ne permettent pas d’affirmer que les appels seraient déjà transférés automatiquement dans le cloud.

Pour un lecteur français, le point à surveiller sera double : l’apparition effective de l’option sur son modèle et l’ajout explicite du français. L’existence d’une transcription locale ou d’une autre fonction Galaxy AI ne suffit pas à confirmer ces deux conditions. Il n’existe donc pas encore de procédure française vérifiée pour activer cette nouveauté.