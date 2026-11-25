Volume accessible depuis les notifications et sélection des alertes : la bêta One UI 9.5 améliore les commandes, dans six marchés.

Un téléphone peut diffuser bien plus que la voix d’un appel : sonneries, notifications et alarmes accompagnent la journée. La bêta One UI 9.5 ajoute un choix des sons dirigés vers les aides auditives, ainsi qu’un accès plus direct à leur volume. Une évolution pratique, dont le périmètre reste celui d’un programme de test.

Le volume et la nature des sons deviennent plus accessibles

Dans son annonce officielle du 18 novembre, Samsung décrit un réglage du volume des aides auditives depuis le panneau de notifications. Le constructeur prévoit aussi de sélectionner les catégories de sons qui leur sont envoyées, notamment les notifications, les sonneries et les alarmes.

Ces deux commandes répondent à des questions différentes. Ajuster le volume modifie le niveau d’écoute. Choisir une catégorie agit sur ce que l’on souhaite recevoir. Pour une personne qui consulte souvent ses messages mais tient à distinguer une alarme, cette séparation peut rendre les réglages plus compréhensibles.

Il reste nécessaire de vérifier le comportement obtenu avec son propre matériel. Le communiqué ne précise pas toutes les conséquences d’une catégorie désactivée, notamment ce qui continue à être diffusé par le haut-parleur du téléphone. Il ne faut donc pas assimiler « ne plus envoyer aux aides auditives » à « rendre le téléphone silencieux ».

La France ne figure pas dans les six marchés annoncés

Le programme concerne la série Galaxy S26 dans les marchés cités par Samsung : Allemagne, Inde, Corée, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. L’inscription des utilisateurs éligibles passe par Samsung Members. La France ne figure pas dans cette liste : cette annonce ne permet pas de promettre une installation immédiate sur un Galaxy français.

La date mérite également d’être conservée. Il s’agit d’une fonctionnalité présentée le 18 novembre, même si elle suscite de nouvelles reprises depuis. Samsung expose les possibilités de la bêta avant la version définitive ; disponibilité et comportement peuvent encore évoluer.

ASHA et HAC : deux fonctions à ne pas confondre

Le guide d’assistance de Samsung sur les aides auditives distingue la diffusion Bluetooth ASHA de la compatibilité HAC. ASHA, pour Audio Streaming for Hearing Aids, transmet l’audio du Galaxy vers des aides auditives compatibles. Pour que cela fonctionne, les deux appareils doivent prendre en charge cette fonction. La présence du Bluetooth, prise isolément, ne suffit pas à établir cette compatibilité.

Samsung décrit HAC autrement : cette fonction concerne la transmission du son et des signaux électromagnétiques à partir de l’écouteur supérieur du téléphone, celui que l’on approche de l’oreille. Activer un réglage HAC n’est donc pas la même opération qu’associer des aides auditives pour leur transmettre l’audio sans fil.

Cette différence évite une confusion fréquente dans la lecture des fiches techniques. Un téléphone peut annoncer une compatibilité avec des aides auditives sans que toutes les fonctions de diffusion et de contrôle soient identiques. De même, les nouvelles commandes de One UI 9.5 ne constituent pas, à elles seules, une annonce d’un nouveau protocole de liaison.

Une liste ASHA plus large que la liste des téléphones admis dans la bêta

L’aide Samsung cite notamment les séries Galaxy S22 à S26 et plusieurs générations de Z Fold et Z Flip parmi les appareils prenant en charge ASHA. Elle précise que cette prise en charge peut varier selon le pays de commercialisation. Cette liste de compatibilité audio ne doit pas être utilisée comme une liste d’éligibilité à la bêta One UI 9.5 : le communiqué de novembre vise, lui, la série S26 dans les six marchés indiqués.

Pour l’association initiale, Samsung documente un passage par les réglages d’accessibilité, les améliorations de l’audition et la rubrique de prise en charge des aides auditives, avant de rechercher un nouvel équipement. Les aides doivent être placées dans leur mode d’association selon les instructions de leur fabricant. Ce sont les principes d’appairage du guide d’assistance ; les intitulés de la bêta française ne sont pas disponibles dans l’annonce.

La chaîne complète comporte ainsi trois vérifications : un téléphone admis dans le programme, une liaison compatible avec les aides auditives et les nouvelles commandes effectivement présentes dans la version installée. L’une ne remplace pas les deux autres. Pour les protocoles et modèles d’aides pris en charge, Samsung renvoie au fabricant de l’équipement auditif.

Ce qu’il faudra contrôler sur son équipement

La première vérification portera sur l’éligibilité du téléphone et la version logicielle réellement proposée. La seconde concernera les aides auditives : le communiqué ne fournit pas une liste exhaustive de modèles compatibles avec ces nouvelles commandes. Une connexion déjà fonctionnelle ne dispense pas de contrôler la prise en charge de chaque réglage.

Avant de modifier une alarme importante, un essai à un moment choisi permettra de vérifier les destinations sonores et le volume. Cette précaution sert simplement à comprendre sa configuration. Les nouvelles commandes concernent la façon dont le Galaxy distribue les sons ; elles ne constituent ni une évaluation des aides auditives ni une promesse d’amélioration de leurs performances.