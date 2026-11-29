La nouvelle version de Home Up pour la bêta One UI 9.5 ajoute une grille 8 × 8, de nouvelles formes de dossiers et davantage de réglages pour les icônes.

Home Up permet désormais de ranger jusqu’à 64 applications sur une seule page dans la bêta de One UI 9.5. Samsung porte la grille maximale à huit lignes et huit colonnes. Cela représente jusqu’à 64 emplacements sur une page, aussi bien sur l’accueil que dans l’écran qui rassemble les applications.

Ce changement s’accompagne de nouvelles présentations de dossiers et de davantage de réglages pour les icônes. La version observée est Home Up 18.5.00.30. Elle concerne pour le moment des appareils sous One UI 9.5 en Corée : sa disponibilité sur un Galaxy français reste à vérifier dans le Galaxy Store.

Plus de place, mais des icônes à garder lisibles

Le passage à la grille 8 × 8 est montré dans un compte rendu publié le 28 novembre sur Samsung Members par AndroidFlatform. Le membre présente les réglages et le résultat sur son téléphone, avec des captures de la nouvelle interface.

Cette possibilité intéressera surtout ceux qui veulent retrouver davantage de raccourcis sans changer de page. Elle ne signifie pas qu’il faut remplir les 64 emplacements : une grille moins dense reste préférable si vous avez besoin de grandes icônes ou si vous touchez souvent l’application voisine par erreur. Le bon compromis dépend autant de la lisibilité que du nombre d’applications affichées.

Home Up remplace aussi le choix de tailles prédéfinies par un réglage plus libre de la taille des icônes. On peut ainsi ajuster leur présence à l’écran sans se limiter aux quelques niveaux proposés auparavant.

Les dossiers changent de forme

Autre changement visible : les aperçus de dossiers ne se limitent plus à une petite grille. Huit présentations sont montrées, dont une disposition en cercle, en nid d’abeilles, en cœur ou en pile. Le dossier ouvert propose également quatre organisations : grille, cercle, arc ou rail.

Ces options permettent de distinguer plus facilement plusieurs groupes d’applications par leur apparence. Elles servent aussi à personnaliser l’accueil sans changer de lanceur. Les réglages disponibles varient selon la forme retenue : toutes les présentations ne proposent donc pas exactement les mêmes ajustements.

Huit animations et un dock plus personnalisable

Le défilement entre les pages reçoit huit effets, avec un aperçu permettant d’observer le mouvement avant de choisir. Le fond de la zone des applications favorites gagne, de son côté, des réglages de couleur, d’étendue et de transparence de l’ombre.

Ces nouveautés prolongent la remise à niveau progressive des modules Good Lock pour One UI 9.5. Les vérifications de version publiées par SamUpdater situent cette nouvelle édition de Home Up sur les Galaxy S26 de la bêta coréenne. Pour un appareil français, mieux vaut vérifier la version proposée par le magasin Samsung plutôt que déduire sa disponibilité d’une capture étrangère.