Dans la première bêta de One UI 9.5, quitter une application protégée suffit à la reverrouiller. Aucun délai de grâce n’est proposé pour l’instant.

One UI 9.5 : vos applis se reverrouillent dès que vous les quittez dans la bêta

Passer de sa messagerie au navigateur, puis revenir répondre : avec le verrouillage d’applications de la première bêta One UI 9.5, ce simple aller-retour déclenche une nouvelle demande d’authentification. SamMobile a relevé le 24 novembre que l’application protégée se reverrouille dès qu’on la quitte, sans délai de grâce réglable.

App Lock protège des applications individuellement, même lorsque le téléphone est déjà déverrouillé. Nous avions présenté l’arrivée de cette protection dans One UI 9.5 ; cette observation précise ce qui se passe après avoir quitté une application déjà déverrouillée.

Un retour par les applis récentes ne contourne pas le verrou

Dans son observation de la première bêta, SamMobile décrit le même comportement en revenant par la liste des applications récentes, l’icône de l’application ou une de ses notifications. Même un changement d’application très bref suffit.

Cette protection a son revers lorsqu’une tâche impose plusieurs allers-retours : consulter une information dans le navigateur, la recopier dans une discussion, puis retourner la vérifier multiplie les demandes.

SamMobile suggère de laisser choisir un délai avant le reverrouillage. Cette option n’existe pas dans la bêta observée : il s’agit d’une demande du journaliste, pas d’un ajout annoncé par Samsung.

La bêta concerne les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra dans six marchés : Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis, Inde et Corée du Sud. La France n’en fait pas partie. Le comportement peut encore évoluer avant la version stable.