Du code prévoit une détection des arnaques et des voix modifiées par IA dans les appels d’autres applications. La France ne fait pas partie des marchés identifiés.

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Samsung prépare une détection des arnaques dans les appels WhatsApp et d’autres applications, mais aucune disponibilité française n’est annoncée. Il s’agit d’une découverte de code dans One UI 9.5 Beta 1, publiée le 23 novembre par Android Authority, et non d’une fonction officiellement lancée.

Une alerte pendant l’appel, avec plusieurs limites

Call Assistant et Call Settings 18.5.00.154 prévoient notamment des alertes lorsqu’une voix semble avoir été modifiée par intelligence artificielle. L’analyse serait effectuée sur le téléphone. Quatorze applications figurent dans le code, mais leur compatibilité finale n’est pas garantie.

La détection ne pourrait pas fonctionner simultanément avec la traduction en direct et s’arrêterait au passage en appel vidéo. Les moteurs identifiés concernent la Corée du Sud et la Chine. Même sur le Galaxy S26 Ultra d’Android Authority, le réglage reste invisible : sa version Galaxy AI est 20263, contre un seuil prévu de 20271. Ce nombre ne constitue pas une date de lancement.

Pourquoi la piste coréenne compte

La reconnaissance des voix frauduleuses possède déjà un précédent local. Dans un communiqué daté du 29 juillet 2025, mis en ligne le 7 août, l’autorité coréenne de protection des données, la PIPC, décrit un service développé avec KT et le National Forensic Service.

Son fonctionnement combine deux approches : reconnaître le contexte d’une escroquerie et comparer la voix entendue avec des données vocales traitées. La PIPC explique que les données utilisées pour entraîner l’analyse du contexte sont converties en texte et désidentifiées. Pour la reconnaissance vocale, KT intègre les données traitées dans l’appareil afin d’effectuer la comparaison localement.

Ce précédent explique l’ancrage régional du projet. Il ne prouve ni son efficacité sur des conversations françaises, ni sa disponibilité prochaine sur un Galaxy vendu en France.

Une protection différente du Bloqueur automatique

Le changement envisagé porte sur ce que dit l’interlocuteur et sur sa voix pendant une conversation. Il répond donc à une autre étape de l’arnaque que la protection contre la désactivation du Bloqueur automatique en plein appel : convaincre la victime précède souvent la manipulation du téléphone.

Il reste ainsi deux confirmations à attendre : les pays effectivement concernés et les appareils sur lesquels Samsung activera cette protection. Installer une bêta ne suffit pas à garantir l’apparition du réglage.