One UI 10 se prépare à son plus grand changement, et One UI 9.5 pourrait décevoir les utilisateurs de Samsung

Les utilisateurs de Galaxy qui attendent une refonte de l’interface devront peut-être patienter au-delà de One UI 9.5. Selon une fuite, Samsung réserverait les changements visuels les plus importants à One UI 10. Le constructeur n’a pas présenté de calendrier ni de liste de nouveautés pour cette refonte.

Pourquoi One UI 9.5 pourrait sembler familière

La fuite évoque une mise à jour qui conserverait l’organisation actuelle de l’interface. Cela laisse la place à des améliorations dans certaines applications ou à des changements plus discrets. La source de la fuite ne décrit pas un ensemble complet de fonctions ni les appareils qui les recevraient.

One UI 10 et le prochain Galaxy pliable

Le futur Galaxy Z Fold9 est évoqué comme une piste pour découvrir la nouvelle interface. Samsung n’a confirmé ni ce lien ni la date d’une présentation. Il reste donc trop tôt pour établir dans quel ordre les Galaxy recevraient la mise à jour.

Une refonte peut toucher la navigation, les réglages rapides ou les widgets, mais la fuite ne permet pas d’identifier lesquels seraient modifiés. Si vous attendez une fonction précise, les notes de version de votre modèle et de votre région donneront un repère plus fiable quand elles seront publiées.