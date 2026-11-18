Une bannière One UI 10 révèle des effets de verre et de flou. Ce que montre la découverte, sans la confondre avec une interface Galaxy déjà disponible.

One UI 10 : cette image cachée suggère un effet de verre sur les prochains Galaxy

Une bannière One UI 10 cachée dans le logiciel de Samsung montre un grand chiffre 10 aux effets de verre et de flou. L’image donne un premier indice sur la présentation de la future mise à jour des Galaxy. Elle ne montre cependant aucun menu fonctionnel : l’adoption d’une interface complète comparable au Liquid Glass d’Apple reste une hypothèse.

Cette distinction évite une fausse attente. Il est déjà possible d’examiner le graphisme attribué à la prochaine version, mais pas de dire comment votre Galaxy changera ni quand il recevra cette mise à jour.

Ce que montre réellement la bannière découverte

Dans la découverte publiée le 18 novembre à 10 h 33, le nombre 10 apparaît sur un fond aux tons doux. Sa partie supérieure évoque le verre et sa partie inférieure devient plus floue. Les contours donnent une impression de relief et de transparence.

La publication indique que cette bannière a été trouvée dans le logiciel de Samsung. Il ne s’agit pas d’une séquence filmée sur un téléphone, ni d’un aperçu des applications. C’est donc le numéro de version et son traitement graphique qui constituent la nouveauté documentée.

Un effet de verre n’annonce pas encore tous les menus

Le rapprochement avec Liquid Glass vient des effets optiques : transparence apparente, contours lumineux et profondeur. Appliqués à une véritable interface, ces procédés peuvent laisser entrevoir le contenu derrière un panneau ou donner l’impression qu’une commande flotte au-dessus de l’écran.

Mais la bannière ne permet pas de savoir où Samsung utiliserait ces effets. Rien dans cette image ne confirme leur présence dans les notifications, les widgets, le clavier ou les réglages. Les performances, la consommation et la lisibilité ne peuvent pas non plus être évaluées à partir d’un logo.

Autrement dit, l’image donne une piste sur l’identité visuelle, pas une liste de nouveautés déjà acquises. Il reste notamment à découvrir si ces effets concerneront seulement les éléments de présentation ou les commandes utilisées au quotidien.

One UI 9.5 est en bêta ; One UI 10 n’a pas ce statut

La découverte intervient alors que Samsung ouvre le programme de test de One UI 9.5 pour la série Galaxy S26. Ces deux informations ne correspondent pas au même stade de développement : d’un côté, une bêta proposée dans un cadre défini ; de l’autre, un premier indice graphique sur la version suivante.

Les projections autour de One UI 10 évoquent Android 18 et les pliables Samsung de 2027. Elles ne constituent pas un calendrier officiel français. Aucun propriétaire de Galaxy S, A ou Z ne peut déduire de cette bannière que son modèle sera compatible ou servi à une date précise.

Pour comprendre ce qui changera réellement, il faudra une démonstration d’écrans, un journal des modifications ou une version de test accessible. La question décisive sera alors de voir si Samsung modifie seulement l’apparence ou aussi l’organisation des commandes. Pour le moment, le verre apparaît dans un visuel, pas encore dans une expérience Galaxy que l’on peut essayer.