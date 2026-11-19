NVIDIA : votre PC écrit-il sur le SSD même au repos ? Voici quoi vérifier

Des utilisateurs de GeForce signalent des écritures répétées sur leur SSD après l’installation de pilotes NVIDIA récents, même lorsque le PC ne fait presque rien. Les versions 621.14 et 621.24 sont citées, avec un fichier journal associé au processus NVDisplay.Container.exe. Le phénomène n’est pas reproduit sur tous les ordinateurs, et ces témoignages ne démontrent pas que les SSD concernés sont déjà endommagés.

La bonne question est donc de savoir si votre machine présente cette activité, plutôt que de désinstaller immédiatement son pilote graphique. Windows permet de regarder quel processus écrit, dans quel fichier et à quel rythme, sans modifier les services NVIDIA ni supprimer de données.

Ce qui est signalé, et ce que les chiffres ne prouvent pas

Le fichier mis en cause se nomme nvlog.nvlgstg. Il se trouve, sur les systèmes décrits, dans le dossier C:\ProgramData\NVIDIA Corporation

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ct\ . Des utilisateurs rapportent qu’il est réécrit fréquemment plutôt que simplement complété par quelques nouvelles lignes. Si le fichier grossit, les réécritures peuvent alors représenter davantage de données.

Les chiffres rapportés sont spectaculaires : un témoignage fait état de 515 Mo en cinq minutes, contre moins de 2 Mo avec un ancien pilote dans sa comparaison. Un autre évoque jusqu’à 30 Go par heure avec la version 621.24. Ce sont des relevés individuels : ils ne permettent pas de calculer la consommation de tous les PC GeForce ni la durée de vie restante de leur SSD.

Version citée Ce qui est rapporté Ce que l’on peut en déduire 621.14 Des utilisateurs signalent une activité répétée du journal. Une version à relever dans un diagnostic, sans conclure que tous ses utilisateurs sont touchés. 621.24 Plusieurs signalements, dont un relevé annoncé à 30 Go par heure. Le problème mérite une vérification locale ; d’autres utilisateurs ne le reproduisent pas. 621.01 Une activité bien plus faible dans certaines comparaisons et retours. Ce n’est ni une garantie universelle ni une invitation à revenir automatiquement à cette version. Autres versions Pas de conclusion générale établie par ces témoignages. Le numéro de version ne remplace pas l’observation de votre ordinateur.

Une opération d’écriture signalée par Windows n’est pas une mesure directe des cellules NAND réellement écrites. Les caches, le système de fichiers et le fonctionnement du contrôleur SSD interviennent entre l’activité d’un programme et l’écriture physique. Un fichier de quelques mégaoctets peut être réécrit de nombreuses fois sans occuper des dizaines de gigaoctets supplémentaires : espace consommé et volume cumulé d’écritures sont deux mesures différentes.

1. Relever le pilote et observer le PC au repos

Avant de chercher une cause, notez votre modèle de carte et la version du pilote affichée dans les informations système du panneau de configuration NVIDIA. Ces références permettront de comparer votre situation aux signalements. Fermez ensuite les jeux et attendez la fin des téléchargements ou mises à jour visibles : une installation en cours peut parfaitement expliquer une activité disque importante.

Ouvrez le Moniteur de ressources. Utilisez la recherche Windows pour chercher son nom. Vous pouvez aussi ouvrir Exécuter avec Windows + R, saisir resmon , puis valider. Choisissez l’onglet Disque. Dans la liste des processus ayant une activité disque, cherchez NVDisplay.Container.exe . Si nécessaire, classez les lignes par écritures pour repérer les processus les plus actifs. Sélectionnez le processus. Regardez ensuite la partie qui détaille les fichiers concernés. Il faut retrouver le journal nvlog.nvlgstg , et pas simplement constater qu’un programme NVIDIA accède au disque. Observez quelques minutes. Notez l’heure, la version du pilote, le fichier et le rythme des écritures. Une pointe isolée à l’ouverture d’un programme ne décrit pas une activité continue.

Si le processus n’apparaît pas ou ne produit presque aucune écriture, cela ne signifie pas que vous avez mal cherché : des participants à la discussion où les utilisateurs comparent leurs relevés ne parviennent pas à reproduire le comportement, y compris avec la version 621.24. Le résultat de votre propre machine compte davantage qu’un chiffre maximal repris dans un titre.

2. Distinguer le journal d’un enregistrement vidéo

Les captures vidéo et les replays instantanés peuvent aussi écrire sur un disque. Une activité liée à une vidéo ne prouve donc pas que le journal est en cause. Vérifiez le nom et le chemin du fichier réellement actif avant de rapprocher votre relevé des témoignages.

Vous pouvez consulter la taille du fichier dans l’Explorateur en collant le chemin du dossier dans sa barre d’adresse. Une petite taille ne garantit pas à elle seule l’absence de réécritures ; à l’inverse, un journal volumineux ne prouve pas qu’il est écrit en permanence. Il faut rapprocher sa taille de la fréquence observée dans le Moniteur de ressources.

3. Aller plus loin sans toucher au pilote

Pour une observation plus précise, Process Monitor, l’outil Sysinternals de Microsoft, permet de suivre l’activité des fichiers et de filtrer les événements. Cette étape est facultative : le Moniteur de ressources suffit pour commencer. Si vous utilisez Process Monitor, recherchez les événements dont le chemin contient nvlog.nvlgstg , puis examinez les écritures et leur répétition. Arrêtez la capture après votre observation, car un enregistrement prolongé peut lui-même produire un journal important.

Dans les éléments consultés, NVIDIA n’a pas confirmé officiellement cette anomalie ni annoncé de correctif spécifique. Il n’est donc pas justifié de présenter une manipulation communautaire comme une réparation validée. Supprimer le fichier, bloquer son écriture ou désactiver un service peut modifier le fonctionnement des outils NVIDIA sans régler durablement la cause.

Si l’activité est persistante, conservez plutôt un relevé court et précis pour l’assistance : modèle de GPU, version du pilote, version de Windows, nom du fichier et conditions de reproduction. Cela permet de documenter un comportement concret. En l’absence d’activité inhabituelle sur votre PC, ces signalements ne justifient pas de bouleverser une installation qui fonctionne normalement.