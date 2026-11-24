Le conseil réinstalle Jensen Huang à la direction de NVIDIA. Colette Kress reste aux finances et l’enquête indépendante se poursuit.

Jensen Huang reprend immédiatement la direction de NVIDIA. Le conseil d’administration a annoncé le 23 novembre sa réinstallation comme président, directeur général et administrateur. La décision est unanime, mais elle ne clôt pas l’enquête interne : le groupe précise que celle-ci doit aller à son terme.

Le retour du dirigeant ne met pas fin à l’enquête

Dans son communiqué annonçant le retour de Jensen Huang, NVIDIA indique avoir pris en compte les échanges avec de hauts responsables américains. Le conseil dit être convaincu que ce retour ne présente pas de risque pour la sécurité nationale. Il s’agit de la position de l’entreprise, et non de conclusions indépendantes rendues publiques.

Cette distinction est essentielle pour comprendre l’annonce. Le conseil autorise Huang à reprendre ses fonctions pendant que l’examen indépendant se poursuit. Le communiqué ne permet donc pas d’affirmer que toutes les questions soulevées ont été résolues ou que le dirigeant a été blanchi par cette enquête.

Menow avait précédemment couvert les demandes d’explications adressées à Jensen Huang par le Congrès. La nouveauté du 23 novembre porte sur la gouvernance : qui dirige désormais NVIDIA et avec quel dispositif de contrôle.

Colette Kress reste aux finances, Harvey C. Jones à la présidence du conseil

Le groupe remercie Colette Kress pour l’intérim et confirme son maintien comme directrice financière. Harvey C. Jones conserve la présidence du conseil d’administration. Le retour de Huang aux fonctions exécutives ne rétablit donc pas à lui seul l’organisation antérieure à la transition.

Ces responsabilités correspondent à des missions différentes : le directeur général conduit l’activité, tandis que le conseil supervise la direction. Pour suivre les prochaines annonces, il faudra distinguer les déclarations opérationnelles de Huang des décisions du conseil concernant l’enquête et le contrôle du groupe.

De nouveaux garde-fous sont annoncés

NVIDIA annonce aussi la recherche d’un responsable de la conformité et la mise en place d’un comité du conseil consacré à la sécurité nationale et au contrôle des exportations. Ces mesures accompagnent le retour du dirigeant ; elles ne constituent pas les résultats de l’enquête.

L’annonce ne contient aucun changement de produit GeForce, de pilote ou de garantie client. Elle ne justifie donc pas de modifier les réglages d’un PC ni de différer une mise à jour graphique. Son intérêt immédiat est de clarifier la direction de NVIDIA et les contrôles annoncés autour d’elle. Les conclusions de l’enquête restent le prochain document déterminant pour comprendre les faits examinés.