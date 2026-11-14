Notion AI : des conversations exposées après le piratage d’un prestataire

Des transcriptions de conversations avec Notion AI figurent parmi les données concernées par un incident chez son prestataire Fireworks AI. Notion indique que moins de 1 % de ses espaces de travail sont touchés et que les clients identifiés ont été contactés. Si votre équipe a reçu un avis, la priorité est de vérifier ce que les utilisateurs avaient écrit dans leurs messages. Une clé d’accès ou un mot de passe copié dans une conversation peut devoir être remplacé. Consulter l’avis de Notion.

Quelles conversations sont concernées ?

Les transcriptions servaient à Insights, une fonction qui aide les équipes à comprendre leur utilisation de l’IA. Pour la grande majorité des espaces concernés, elles ne portaient pas d’étiquette indiquant qui avait écrit le message ou à quel espace il appartenait. Ce détail a son importance : le texte d’une conversation peut lui-même contenir un nom, un numéro de dossier ou des informations sur un projet.

Notion précise que ces transcriptions ne contenaient pas les résultats des appels aux outils et que les autres fonctions n’ont pas été affectées. L’entreprise a coupé ses échanges avec Fireworks le 3 novembre et a désactivé Insights pendant l’enquête. Elle a contacté les clients concernés à partir du 9 novembre, après avoir reçu le périmètre final des données touchées.

Ce qu’une équipe doit faire si elle a reçu l’avis

Les clients touchés peuvent consulter les données concernées dans leur espace de travail en suivant les indications reçues de Notion. Commencez par identifier ce qui figurait dans les échanges. Pour un mot de passe réutilisé ailleurs, changez-le aussi sur les comptes où il servait. Pour une clé d’accès, créez une nouvelle clé auprès du service émetteur, remplacez l’ancienne dans les outils qui l’utilisent, puis révoquez-la si elle est encore active. Si vous trouvez des informations confidentielles sur un client ou un projet, transmettez le cas à la personne chargée de la sécurité ou des données dans votre organisation.

Notion dit avoir révoqué les clés Notion exposées qu’il a identifiées le 11 novembre et avoir averti le lendemain les émetteurs de clés tierces retrouvées dans les messages. Si vous n’avez reçu aucun avis, l’éditeur indique que votre espace n’a pas été identifié comme touché et qu’aucune action n’est requise à ce stade. L’enquête se poursuit.