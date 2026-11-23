Nothing déploie la version officielle de Nothing OS 5 sur les Phone (2a) et (2a) Plus. Interface, photo, vidéo et réglages d’écran évoluent, avec une disponibilité progressive.

Les Nothing Phone (2a) et Phone (2a) Plus reçoivent la version stable de Nothing OS 5, basée sur Android 17. Les annonces du 19 novembre identifient le même build : C5.0-261112-1938. Le déploiement reste progressif, sans réception immédiate garantie en France.

Des commandes réorganisées et une application Glyph

Les notes du Phone (2a) annoncent la séparation facultative des notifications et réglages rapides, une application Glyph, le rangement groupé des icônes et un indicateur tricolore pour certaines activités sensibles, la localisation et les traitements d’IA. Le thème Translucent, la police Geist et deux horloges supplémentaires renouvellent la présentation.

L’option de séparation répond à une question d’organisation : souhaite-t-on retrouver ses messages et ses commandes au même endroit ou dans deux panneaux distincts ? Ce choix ne modifie pas le fonctionnement du réseau Wi-Fi ou Bluetooth ; il change la façon d’atteindre les commandes correspondantes. La personnalisation visuelle et l’organisation des gestes sont deux décisions différentes.

La vidéo gagne le H.265 et des réglages de rendu

Le journal du Phone (2a) Plus décrit les mêmes nouveautés photo : sept effets ajustables dans Tuning, préréglages remaniés avec Playground et widget 2 × 2. Les filtres et Tuning arrivent en vidéo, avec l’encodage H.265. Nothing mentionne aussi des améliorations de l’enregistrement, du zoom, des prises rapprochées, des QR codes et de l’interface caméra.

Un format d’encodage n’est pas un nouveau capteur. Avant de choisir le H.265 pour une vidéo importante, un court essai dans l’application de montage ou de partage prévue permet de vérifier la compatibilité du parcours complet. Le fichier doit pouvoir être utilisé là où vous en avez besoin, pas seulement être enregistré par le téléphone.

Le mode sombre s’étend, la luminosité HDR devient réglable

Nothing ajoute un mode sombre étendu pour les applications sans thème natif et un contrôle de l’intensité HDR. Les widgets Collector utilisent les photos, Away Time suit le temps passé loin de l’écran et Glyph Timer rejoint les widgets. Les activités en cours, raccourcis verrouillés et commandes Bluetooth reçoivent aussi des ajustements.

Mode sombre et HDR n’agissent pas sur la même chose. Le premier concerne surtout la présentation d’une application ; le second, les contenus compatibles et leurs zones lumineuses. Si une image HDR semble trop intense le soir, le réglage dédié est donc plus ciblé qu’une modification permanente de la luminosité générale. Pour le thème forcé, la lisibilité des boutons et formulaires reste à contrôler dans les applications utilisées.

Vérifier le build proposé avant l’installation

Le constructeur demande de sauvegarder les données avant la mise à niveau. Il signale une possible hausse temporaire de température et de consommation pendant l’opération, ainsi que des correctifs de sécurité. Les journaux ne promettent pas la résolution de tous les problèmes rapportés pendant la bêta.

Sur un téléphone qui ne propose pas encore cette version, l’absence de notification ne suffit pas à établir un dysfonctionnement : une distribution par lots ne touche pas tout le parc en même temps. Vérifiez le modèle et le numéro affiché par le système ; la similitude des deux journaux ne rend pas leurs fichiers interchangeables. Enfin, une chauffe pendant l’installation ne permet pas de prédire l’autonomie après plusieurs journées d’usage.