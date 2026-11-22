No Man’s Sky propose un début gratuit sur iPhone, puis un achat unique. iPhone 11, iOS 26, stockage et fonctions absentes : les vérifications utiles.

Un iPhone 11 peut faire tourner No Man’s Sky, et le début de l’aventure est accessible gratuitement. Le jeu de Hello Games existe en version native pour iPhone et iPad depuis le 28 octobre 2026. Il ne s’agit pas d’une vidéo envoyée depuis un PC : c’est l’appareil mobile qui exécute le jeu. Pour continuer au-delà de l’essai, il faut acheter le déblocage complet.

Cette possibilité mérite d’être vérifiée avant de réserver systématiquement les gros jeux aux téléphones les plus récents. Elle n’efface pas les conditions matérielles, ni les différences avec les éditions sur console et ordinateur. Un iPhone capable de télécharger une application ne garantit pas non plus le confort que l’on attend pour une longue session.

Le téléchargement est gratuit, le jeu complet coûte 22,99 €

La fiche française actuelle distingue clairement les deux étapes : essayer le commencement sans payer, puis acheter l’aventure entière en une fois, sans abonnement au jeu. Lors de notre vérification du 22 novembre, le déblocage intitulé « OBTENEZ LE JEU COMPLET » affiche 22,99 €. C’est ce montant qu’il faut regarder, plutôt que le seul bouton de téléchargement gratuit.

Le billet de lancement publié par Hello Games le 28 octobre confirme l’essai et l’arrivée simultanée du contenu Forsaken. Le studio présente cette adaptation comme une manière d’ouvrir l’exploration spatiale à un public mobile, pas comme un nouveau petit jeu construit autour de la licence.

Pour quelqu’un qui découvre No Man’s Sky, l’essai permet d’abord de juger le plaisir de parcourir une planète, les commandes et la lisibilité sur son propre écran. Il ne faut pas lui attribuer une durée que l’éditeur ne précise pas dans les documents consultés. Ce n’est pas non plus la promesse d’un accès gratuit illimité à tout le contenu.

iPhone 11, iOS 26 et espace libre : les trois vérifications avant de commencer

Le descriptif technique actuel demande iOS 26 au minimum, au moins 4 Go de mémoire vive et 4 Go d’espace de stockage disponible. Hello Games cite l’iPhone 11 comme point d’entrée. La taille affichée du téléchargement est de 3,8 Go, mais le seuil de stockage libre demandé reste la référence à respecter.

Attention à une incohérence de la liste automatique de compatibilité : elle fait apparaître des iPhone XS et XR alors que ces modèles ne figurent pas dans la liste Apple des iPhone compatibles avec iOS 26. Le numéro de puce A12 affiché ne suffit donc pas à conclure que tous les appareils de cette génération peuvent lancer le jeu. Pour cet article, nous retenons l’iPhone 11 explicitement annoncé, avec les exigences logicielles et matérielles indiquées.

Vous pouvez vérifier votre modèle et votre version dans Réglages → Général → Informations, puis consulter l’espace disponible dans Réglages → Général → Stockage iPhone. La mise à jour du système se trouve dans Réglages → Général → Mise à jour logicielle. Apple recommande de sauvegarder l’appareil avant une mise à jour.

Sur iPad, le descriptif actuel nomme notamment l’iPad mini de sixième génération, l’iPad Air de quatrième génération, l’iPad de dixième génération et l’iPad Pro 12,9 pouces de troisième génération comme références minimales des familles citées. L’annonce initiale mentionnait un Air plus ancien ; mieux vaut suivre les indications actuelles et vérifier son modèle exact avant un achat.

Le téléphone calcule l’univers, les commandes ont été adaptées

Dans sa présentation originale de la version iOS, Sean Murray explique que l’environnement est généré pendant la partie par l’appareil utilisé. C’est ce qui différencie ce portage d’un service de jeu en streaming. Le studio annonce une adaptation des commandes tactiles pour les déplacements, le vol et les nombreux usages du jeu.

Une manette peut aussi être utilisée. Sur iPad, Hello Games annonce la souris et le clavier ; la diffusion vers un téléviseur est également prise en charge. Ces options changent l’installation : on peut préférer explorer sur le téléphone, puis retrouver un grand écran. Elles ne constituent pas une mesure de latence ou une garantie de fluidité sur chaque combinaison d’accessoires.

Dans sa vidéo officielle, Sean Murray présente les commandes tactiles et montre le jeu sur les appareils mobiles. Cette démonstration de l’éditeur illustre l’adaptation ; elle ne remplace pas un test de performances sur votre modèle.

Deux différences importantes avant de quitter la version console

Le multijoueur n’est pas pris en charge dans cette édition. Les colonies planétaires sont annoncées à partir de l’iPhone 15 Pro. L’iPhone 11 donne donc accès à l’exploration, mais pas automatiquement à toutes les fonctions présentes sur un modèle plus puissant ou sur une autre plateforme.

Autre précaution pour les habitués : la documentation officielle des sauvegardes partagées cite le PC, PlayStation, Xbox, Switch et Mac, sans inclure iOS dans ce parcours. Ne comptez donc pas acheter l’édition mobile et retrouver automatiquement votre partie PS5 ou PC. L’essai prend tout son sens si vous acceptez de commencer une aventure sur mobile.

Avant le déblocage payant, prenez le temps de lire l’inventaire, de déplacer le personnage et de piloter avec les commandes que vous utiliserez réellement. C’est sur ces gestes que se décidera le confort. Nous n’avons pas mesuré l’autonomie, la chauffe ni les performances de cette version sur iPhone 11 ; l’essai proposé par l’éditeur permet justement de vérifier ces points sur votre appareil.