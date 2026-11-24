L’édition complète sortira le 28 janvier 2027 sur Xbox Series, PS5 et PC. Les joueurs déjà équipés pourront découvrir le deuxième DLC dès décembre.

Nioh 3 arrive sur Xbox avec ses deux extensions dans une édition complète

Nioh 3 sortira sur Xbox Series X et S le 28 janvier 2027, directement dans une édition réunissant le jeu et ses deux extensions. Cette Complete Edition est aussi annoncée sur PS5 et PC via Steam. Pour ceux qui jouent déjà sur ces deux plateformes, une autre date arrive avant : le deuxième DLC, Bloody Insurrection, sera disponible le 17 décembre 2026.

Le calendrier publié par Koei Tecmo distingue donc deux rendez-vous. Les nouveaux venus pourront prendre l’ensemble en janvier ; les joueurs qui possèdent déjà le jeu n’ont pas à attendre cette réédition pour poursuivre leur aventure.

Le jeu et les deux DLC dans la même édition

D’après la présentation officielle de la Complete Edition, le contenu réunit Nioh 3, Hell Rising et Bloody Insurrection, auxquels s’ajoutent des bonus d’équipement. Cette formule permet notamment aux joueurs Xbox de commencer avec les deux chapitres supplémentaires inclus. Aucun tarif français n’est établi dans les éléments de l’annonce consultés.

Sur PS5 et PC, attention au contenu déjà acheté : le Season Pass comprend les deux extensions. Team Ninja avertit lui-même du risque de doublon entre le pass et les DLC vendus séparément. L’annonce de cette édition complète ne constitue pas celle d’une mise à niveau gratuite pour les propriétaires du jeu.

Bloody Insurrection emmène Takechiyo à Shimabara en 1638

Le deuxième DLC poursuit l’intrigue des alchimistes espagnols dans un nouveau cadre historique. Takechiyo rejoint Shimabara, où rebelles, armée du shogunat et yokai s’affrontent. Le parcours annoncé traverse notamment les souterrains du mont Unzen et le château de Hara.

De nouveaux arts de combat et techniques complètent les possibilités de personnalisation. Le contenu de fin de jeu accueille aussi le Battlefield of Carnage : chaque étage comporte plusieurs fronts, dont les boss permettent d’obtenir des effets avantageux avant d’affronter le gardien de l’étage. L’ordre choisi devient ainsi une décision de préparation, au-delà du seul affrontement.

Les défis les plus avancés restent soumis à la progression. Le quatrième parcours, Nioh’s Journey, nécessite les deux DLC et l’achèvement du troisième parcours, Enlightened One’s Journey. L’achat de l’extension ne donne donc pas immédiatement accès à tous ses défis. Pour les joueurs déjà détenteurs du Season Pass, le prochain rendez-vous utile reste le 17 décembre, sans racheter l’ensemble du jeu.