90 jours bonus pour un achat annuel éligible jusqu’au 6 décembre : prix français, démarche et achats exclus pour obtenir la prolongation.

Nintendo ajoute 90 jours à un abonnement annuel éligible acheté ou prolongé volontairement entre le 17 novembre et le 6 décembre. L’offre est confirmée en France, pour les formules individuelles et familiales. Mais laisser simplement votre abonnement se renouveler ne suffit pas : les renouvellements automatiques sont exclus de l’opération.

Il faut distinguer deux actions qui se ressemblent : effectuer un nouvel achat admissible et activer le renouvellement automatique. Cette seconde condition est nécessaire au bonus ; elle ne transforme pas une échéance automatique existante en achat éligible.

Quelle formule choisir, et combien faut-il payer ?

Les conditions françaises de l’offre Nintendo Switch Online affichent les quatre abonnements annuels concernés. Voici les prix de base : le bonus prolonge la durée, il ne diminue pas la somme payée lors de l’achat.

Formule annuelle Prix affiché en France Qui couvre-t-elle ? Bonus si les conditions sont remplies Nintendo Switch Online individuel 19,99 € Un compte 90 jours Nintendo Switch Online familial 34,99 € Jusqu’à 8 comptes 90 jours Avec Pack additionnel, individuel 39,99 € Un compte 90 jours Avec Pack additionnel, familial 69,99 € Jusqu’à 8 comptes 90 jours

La procédure à suivre pour ne pas confondre les deux renouvellements

Ouvrez le compte Nintendo concerné. Vérifiez votre abonnement et sa date de fin avant de commencer. Choisissez une durée de 12 mois. Comparez la formule avec votre usage réel et les comptes à couvrir. Passez par un canal éligible indiqué par Nintendo : eShop, site officiel ou Nintendo Store. Ne supposez pas qu’un code acheté ailleurs participe à l’offre. Effectuez l’achat ou la prolongation volontaire pendant la période annoncée. Activez le renouvellement automatique demandé par l’opération, puis contrôlez les informations de facturation et la prochaine échéance. Vérifiez ensuite la durée ajoutée. Nintendo annonce un délai pouvant atteindre 72 heures après l’achat et l’activation du renouvellement automatique.

Conservez la confirmation d’achat pour pouvoir retrouver la date, la formule et le compte utilisés. Si le bonus n’apparaît pas immédiatement, ce n’est donc pas à lui seul un échec. Attendez le délai indiqué et vérifiez les conditions avant d’effectuer un deuxième achat : la promotion est limitée à une utilisation par client.

Les achats qui ne donnent pas les 90 jours supplémentaires

Les codes fournis dans des packs de consoles et ceux achetés auprès de revendeurs externes sont exclus, tout comme les renouvellements automatiques. Une remise trouvée ailleurs sur un abonnement annuel peut rester intéressante financièrement, mais ce sera une autre comparaison : prix réduit d’un côté, durée prolongée de l’autre. Ne cumulez pas les deux avantages dans votre calcul sans confirmation.

Avant de choisir une formule familiale, comptez les personnes qui vont réellement s’en servir. Le prix par personne mis en avant repose sur huit comptes ; si vous êtes deux, votre coût par utilisateur ne sera évidemment pas le même. Pour quelqu’un qui joue seul, le tarif individuel peut être plus adapté qu’une offre familiale dont la capacité ne serait pas utilisée.

Le Pack additionnel vaut-il la différence pour vous ?

Le bonus est identique : il n’impose pas de prendre la formule la plus chère. Le bon raisonnement consiste à vérifier les catalogues et contenus supplémentaires dont vous comptez profiter, puis à choisir le niveau d’abonnement correspondant. Un joueur qui veut surtout retrouver ses amis en ligne n’a pas forcément les mêmes besoins qu’un amateur des catalogues rétro et des contenus inclus avec le Pack additionnel.

Enfin, regardez ce qui sera prélevé après la période couverte. L’activation du renouvellement automatique engage une mécanique de facturation future : notez l’échéance affichée dans votre compte. Vous pourrez ainsi décider de la suite en connaissance de cause, plutôt que de découvrir un nouveau paiement plusieurs mois après le bonus.