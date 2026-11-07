Nintendo Switch 2 : comment prêter un jeu acheté sur l’eShop pendant 14 jours

Si deux personnes d’une même famille ont chacune leur console, elles peuvent se prêter certains jeux achetés sur l’eShop. Sur Nintendo Switch 2, le prêt passe par les cartes de jeu virtuelles. Il dure jusqu’à 14 jours et le jeu revient automatiquement au propriétaire. Prévoyez toutefois de réunir les deux consoles pour démarrer le prêt.

Le premier échange se fait avec les deux consoles côte à côte

Vérifiez que les deux comptes Nintendo appartiennent au même groupe familial. Activez la connexion Internet et gardez les consoles à proximité pour la communication sans fil locale. Sur la console du propriétaire, ouvrez Cartes de jeu virtuelles dans le menu HOME, sélectionnez le jeu puis l’option de prêt à un membre du groupe familial. L’autre personne confirme l’emprunt sur sa console.

Nintendo détaille la procédure dans son guide des cartes de jeu virtuelles. La fonction couvre aussi les premières Nintendo Switch à jour. Pour prêter un jeu d’une Switch 2 vers une ancienne Switch, vérifiez qu’il existe une version compatible. Une exclusivité Switch 2 ne devient pas jouable sur l’ancienne console grâce au prêt.

Le prêt bloque l’accès du propriétaire jusqu’au retour

Pendant que la carte est prêtée, son propriétaire ne peut pas l’utiliser. Nintendo autorise jusqu’à trois prêts simultanés côté prêteur, tandis qu’un membre ne peut emprunter qu’un jeu à la fois. L’emprunteur peut rendre sa carte avant l’échéance. Au bout de 14 jours, elle revient automatiquement.

La sauvegarde reste sur la console qui a emprunté le jeu. Si la personne l’achète plus tard ou l’emprunte de nouveau, elle peut reprendre sa partie. Il faut prévoir de l’espace pour télécharger le jeu sur sa console.

Les cartes de jeu virtuelles gèrent les achats numériques. Si vous avez acheté une boîte, la règle dépend du support fourni. Notre guide explique comment reconnaître une carte-clé physique qui exige un téléchargement.