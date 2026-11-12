Neverness to Everness 1.5 : comment obtenir Elyms et débloquer le nouveau chapitre

La version 1.5 de Neverness to Everness est sortie le 11 novembre. Elle ajoute Elyms, un personnage de rang S proposé temporairement. Pour accéder à sa bannière, avancez d’abord dans le prologue jusqu’au passage chez l’antiquaire Eibon. Le nouveau chapitre a son propre prérequis.

Elyms reste disponible jusqu’au 1er décembre au soir

Selon les notes de version de Perfect World, la bannière est accessible après le passage chez Eibon. Elle ferme le 1er décembre à 22 h 59 en France métropolitaine, soit le 2 décembre à 5 h 59 dans le fuseau UTC+8 indiqué dans le bulletin.

Débloquer la bannière donne accès aux tirages. Le personnage n’est pas remis automatiquement après le prologue. Si vous reprenez le jeu uniquement pour Elyms, vérifiez donc que la bannière apparaît sur votre compte et combien de ressources vous souhaitez lui consacrer avant la date de fin.

Le nouvel épisode se débloque à un autre moment

Le chapitre inédit demande d’avoir terminé la mission appelée « The Witch » dans les notes anglaises de l’éditeur. Si la bannière est visible mais que l’épisode n’apparaît pas, reprenez l’histoire principale jusqu’à cette étape. Les deux contenus se débloquent séparément.

La mise à jour concerne PS5, PC, Mac, Android et iOS. Les notes mentionnent deux compensations de 300 Annulith chacune, envoyées par courrier aux joueurs dont le personnage avait été créé avant le 10 novembre à 23 h, heure de Paris. Si vous reprenez une partie existante, vérifiez votre boîte aux lettres avant de dépenser vos ressources.

Crédit image : Perfect World Games.