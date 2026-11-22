Muse reçoit sa propre adresse mail pour agir à votre place, sans accès français confirmé

L’agent Muse de Meta peut disposer d’une adresse en @muse.ai pour échanger des messages et effectuer certaines démarches. Le déploiement mis en avant le 20 novembre concerne les marchés pris en charge. Il ne constitue pas une confirmation de disponibilité en France.

La différence avec un assistant qui rédige un brouillon tient à ce qui se passe ensuite : l’agent peut contacter un interlocuteur et poursuivre une tâche. Le destinataire reçoit un message dans sa messagerie habituelle.

Une adresse pour l’agent, des permissions pour ses actions

Meta précise que cette boîte est séparée de votre compte personnel. La création d’une adresse Muse ne lui ouvre donc pas automatiquement Gmail ou Outlook. Pour partager une information, l’utilisateur peut lui transmettre les messages qu’il choisit.

L’exemple le plus parlant est une demande ciblée : vérifier un créneau auprès d’un établissement, puis revenir avec la réponse. La consigne doit définir l’objectif et ce que l’agent est autorisé à communiquer. Écrire « demande les disponibilités » n’accorde pas forcément la permission de réserver ou de payer.

La documentation consacrée aux autorisations distingue justement la lecture d’une information et une action qui modifie quelque chose. Consulter un calendrier, envoyer un message et réaliser un achat n’ont pas les mêmes conséquences.

Muse peut demander une permission ponctuelle ou plus étendue. Meta décrit notamment des autorisations pour une seule action, pour une tâche ou pour un service. C’est ce périmètre qui mérite d’être relu : une validation limitée à une demande de réservation ne signifie pas la même chose qu’une permission durable.

Le vrai travail reste visible dans l’historique

Le centre d’aide prévoit un journal d’activité pour suivre les actions et les permissions. Pour l’utilisateur, il sert à vérifier si une opération est en cours, si une réponse est arrivée et si l’agent attend une décision.

Meta avertit aussi que certaines actions ne s’annulent pas. Un message déjà envoyé peut être conservé ou transféré par son destinataire. Demander ensuite à l’agent de revenir en arrière ne fait pas disparaître cette copie.

La même prudence s’applique au contenu transmis : mieux vaut relire une conversation et ses pièces jointes avant de la partager. La présence d’informations sur d’autres personnes mérite une attention particulière.

La nouveauté dépasse la simple rédaction de mails

Muse est présenté comme un agent capable de poursuivre un travail, de manipuler des documents et d’interagir avec des services connectés. Meta indique qu’un compte Meta permet de s’y connecter, avec une formule gratuite soumise à des limites d’utilisation et des offres payantes pour aller plus loin.

Cette organisation montre le changement d’usage : l’assistant devient un intermédiaire qui peut agir, et dont les permissions doivent correspondre à la tâche. Pour les lecteurs français, l’annonce reste à suivre comme une évolution du service à l’étranger. Les éléments consultés n’établissent ni ouverture française ni date de lancement locale.