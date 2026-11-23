Ashfall veut adapter Pacific Rift sur PC. Son créateur décrit une seconde branche fondée sur le rendu de Driveclub, sans annoncer de date de sortie.

MotorStorm : un fan prépare un portage PC avec la pluie et l’éclairage de Driveclub

MotorStorm: Pacific Rift fait l’objet d’un portage PC non officiel baptisé Ashfall. Son créateur, keku645, a présenté le projet le 20 novembre et décrit une seconde branche intégrant le rendu de Driveclub, notamment pour l’éclairage et la pluie. Le développement est en cours ; aucune date de sortie ni version jouable publique n’est annoncée dans cette présentation.

Le rapprochement intrigue parce qu’il fait se rencontrer deux signatures de la course PlayStation. Pacific Rift apporte son cadre et sa conduite, tandis que les fonctions graphiques revendiquées viennent d’un jeu connu pour sa mise en scène de la météo. À ce stade, il faut parler des travaux d’un fan et de ce qu’il explique avoir intégré.

Deux branches, avec des ambitions différentes

Dans sa présentation originale d’Ashfall sur Reddit, keku645 distingue le portage natif et une seconde branche plus expérimentale. Le premier chantier prévoit des réglages adaptés à l’ordinateur, la prise en charge de langues, une conduite à la première personne et des possibilités de personnalisation du personnage.

La seconde branche concerne le rendu. L’auteur cite l’éclairage, le ciel, la météo dynamique et le traitement de l’image, ainsi que certaines animations de conduite. Il évoque également la formation de pluie sur le pare-brise et son évacuation par les essuie-glaces. Ces détails donnent un contenu précis à la référence à Driveclub : l’enjeu dépasse un simple filtre de couleur posé sur Pacific Rift.

Un moteur graphique détermine notamment comment une scène calcule et affiche sa lumière, ses matériaux et ses effets. Réutiliser un rendu ne signifie donc pas que la conduite, les circuits ou les règles de MotorStorm deviennent ceux de Driveclub. La présentation ne permet pas non plus d’en déduire que toutes les fonctions du second jeu sont déjà opérationnelles.

La vue intérieure peut changer le rapport à la course

Parmi les fonctions évoquées, la conduite à la première personne mérite autant d’attention que l’amélioration visuelle. Elle pourrait donner une perception différente des obstacles et du gabarit des véhicules. Il s’agit ici d’une conséquence attendue du choix de caméra, pas d’une appréciation de confort après essai : aucune session Menow n’a été réalisée.

Le créateur prévoit aussi de permettre des modifications à l’aide du langage Lua. C’est une piste pour ouvrir le portage aux créations de la communauté. L’annonce ne fournit cependant pas encore un guide permettant de savoir exactement quels éléments les joueurs pourront modifier dans une version distribuée.

Des circuits supplémentaires encore au programme

Le projet mentionne l’intention d’adapter des circuits de Monument Valley et d’Arctic Edge. La refonte des shaders, la tessellation et l’ajout de salissures ou de boue procédurales sur les véhicules figurent également parmi les travaux envisagés. Ils ne doivent pas être présentés comme du contenu déjà livré.

Ashfall ne peut donc pas encore remplacer une installation jouable de Pacific Rift pour qui souhaite organiser une partie ce soir. Son intérêt actuel tient à la direction technique annoncée et aux éléments de développement partagés par son auteur. La prochaine étape décisive sera une version publique accompagnée de conditions d’utilisation et d’une compatibilité matérielle documentées.