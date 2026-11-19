Le Motorola Signature 27 privilégie un grand écran et une recharge puissante ; le Pixel 11 Pro tient dans un format plus compact, avec un téléobjectif optique 5×. Les deux veulent remplacer un appareil photo du quotidien, mais ils ne répondent pas aux mêmes habitudes. Pour choisir en France, il faut aussi corriger deux raccourcis : le prix américain ne représente pas l’écart français, et tous les Signature 27 vendus en Europe n’ont pas nécessairement la même batterie.

Le tableau des différences qui comptent vraiment

Ce comparatif porte sur le Pixel 11 Pro de 6,3 pouces, et non sur le Pro XL. Les caractéristiques ci-dessous décrivent les fiches des fabricants ; elles ne remplacent pas un essai des deux appareils dans les mêmes conditions.

Critère Motorola Signature 27 Google Pixel 11 Pro Écran OLED tandem, 6,78 pouces, jusqu’à 120 Hz OLED LTPO, 6,3 pouces, 1 à 120 Hz Dimensions 162,01 × 77,04 × 7,99 mm 152,7 × 71,9 × 8,4 mm Poids 227 g 204 g Processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Tensor G6 Caméras arrière 50 Mpx + ultra grand-angle 50 Mpx + périscope 200 Mpx, optique 3× 50 Mpx + ultra grand-angle 48 Mpx + téléobjectif 48 Mpx, optique 5× Caméra avant 50 Mpx, autofocus 42 Mpx, autofocus Vidéo arrière 4K à 30/60 i/s ; 8K à 30 i/s ; ralenti 4K à 120 i/s 4K à 24/30/60 i/s ; 8K à 24/30 i/s via Video Boost Batterie 7 000 mAh annoncés sur la fiche France ; variante allemande à 5 500 mAh confirmée 4 850 mAh typiques Recharge filaire / sans fil 90 W / 50 W, accessoires compatibles nécessaires Chargeur USB-C PPS 30 W recommandé / Pixelsnap Qi2 jusqu’à 25 W Protection IP68 et IP69 IP68 Logiciel au lancement Android 17 Android 17 Suivi annoncé 7 mises à niveau du système et jusqu’à 7 ans de sécurité 7 ans de mises à jour du système, de sécurité et de Pixel Drops Stockage à comparer 12 Go de RAM et 512 Go sur la page Motorola France consultée 256 Go/12 Go de RAM ; 512 Go/16 Go ; 1 To/16 Go Prix français de référence 1 899 € en 12/512 Go sur la page française consultée 1 199 € en 256 Go ; 1 329 € en 512 Go Prix Google relevé le 19 novembre Ne pas transposer une remise étrangère 899 € en 256 Go ; 1 029 € en 512 Go sur le configurateur français

23 g et 5 mm de largeur changent la prise en main

Le Motorola est plus fin, mais il est aussi 23 g plus lourd et environ 5,1 mm plus large. C’est cette largeur qui peut se remarquer lorsque l’on écrit debout dans les transports ou que l’on tente d’atteindre le bord opposé avec le pouce. Un appareil de 6,3 pouces n’est pas minuscule, mais le Pixel laisse davantage de chances à l’usage à une main.

Le grand Motorola devient plus intéressant pour lire un document, retoucher une image ou jouer avec des commandes tactiles. L’avantage n’est pas automatique pour chaque vidéo : les bandes noires et le format du contenu influencent la surface réellement utilisée.

Les pics de luminosité ne doivent pas départager seuls les écrans. Motorola annonce 12 000 nits dans certains scénarios de laboratoire ; cette valeur ne correspond pas à une luminosité permanente sur toute la dalle. Le confort extérieur se juge aussi avec les reflets et la luminosité soutenue, à protocole identique.

Le zoom 3× du Motorola et le 5× du Pixel ne cadrent pas la même scène

La fiche technique publiée par Motorola décrit un périscope 3× de 200 Mpx, tandis que Google réserve au Pixel un module optique 5×. À distance identique, le cadrage natif du Pixel est plus serré. Pour un portrait relativement proche, le cadrage 3× peut au contraire être plus facile à employer sans reculer.

200 Mpx ne prouvent pas que le Motorola remporte toutes les photos zoomées. Le nombre de pixels restant après un recadrage géométrique ne mesure ni le bruit, ni la précision de l’objectif, ni les effets du traitement. Un calcul théorique ne reproduit pas non plus le changement de caméra décidé par le téléphone quand la lumière baisse.

Pour un concert, il faudrait examiner des fichiers pris depuis la même place, avec des artistes en mouvement et des éclairages comparables. Pour un enfant ou un animal, le taux de photos nettes importe davantage qu’une seule image réussie. Motorola ajoute un capteur événementiel EVS destiné à détecter les changements de lumière liés au mouvement ; son existence est confirmée, son bénéfice dans chaque scène ne l’est pas.

En vidéo, la 4K commune compte plus qu’un duel de logos 8K

Les deux enregistrent en 4K à 60 i/s, une base utile pour comparer la fluidité et la stabilisation. Le Motorola propose aussi un ralenti 4K à 120 i/s. C’est une possibilité pour décomposer une action, pas une preuve de meilleure qualité lorsque la lumière manque.

La fiche française du Pixel rattache son mode 8K à Video Boost. Il faut donc distinguer le résultat obtenu avec ce traitement du fonctionnement d’un enregistrement local classique. Avant une captation importante, vérifier le mode choisi et le résultat final reste plus utile que de sélectionner la définition maximale par réflexe.

La batterie du Signature doit être vérifiée par marché

La page Motorola France consultée le 19 novembre indique 7 000 mAh typiques, avec 6 790 mAh de capacité nominale. Il s’agit de deux manières de décrire cette batterie, pas de deux versions.

En revanche, Motorola a confirmé une batterie différente pour l’Allemagne, annoncée à 5 500 mAh. Ce fait ne permet pas de déclarer tous les modèles européens identiques. En cas d’importation, demander la référence matérielle et la fiche produit du vendeur évite de comparer une version avec les caractéristiques d’une autre.

La capacité supérieure du Motorola français ne suffit pas à déduire un nombre de journées supplémentaires face au Pixel. De même, 90 W ne signifient pas une recharge trois fois plus rapide : puissance maximale, température, niveau initial et ralentissement en fin de charge interviennent.

Le bon choix dépend aussi du vrai prix payé en France

Le configurateur français de Google affiche, lors de la vérification du 19 novembre, 899 € en 256 Go et 1 029 € en 512 Go. Ces promotions peuvent évoluer ; elles ne doivent pas être confondues avec les tarifs habituels de 1 199 € et 1 329 €. La page française du Signature affiche 1 899 € pour 12 Go de RAM et 512 Go. Face au Pixel de 512 Go affiché ici à 1 029 €, cela représente 870 € d’écart au relevé du 19 novembre, sans reprise ni conversion de dollars. Ce calcul dépend du maintien de la promotion Google.

Choisir le Pixel a du sens si la compacité, le cadrage optique 5× et le budget dominent. Choisir le Motorola répond plutôt à une recherche de grand écran, de recharge puissante et de possibilités photo différentes. Le Snapdragon ne garantit pas à lui seul une meilleure expérience dans toutes les applications, et des scores publiés sous différentes versions d’un logiciel de test ne permettent pas de chiffrer honnêtement son avance.

Pour trancher, la méthode reste concrète : comparer le même stockage, vérifier la batterie de la référence vendue, puis choisir le format et le cadrage photo qui correspondent à ses usages. Aucun des deux ne gagne toutes ces décisions à la fois.