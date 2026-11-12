Motorola Signature 27 ou OPPO Find X10 Pro Max : lequel choisir pour photographier un sujet qui bouge ?

Pour photographier un enfant qui court ou un animal qui change brusquement de direction, le Motorola Signature 27 a une particularité : il ajoute un capteur dédié aux variations de lumière pour aider à suivre le mouvement. L’OPPO Find X10 Pro Max mise de son côté sur trois caméras de 200 Mpx. Les fiches montrent deux approches différentes, mais il faudrait photographier la même scène avec les deux appareils pour désigner un gagnant sur le flou.

Le capteur supplémentaire du Motorola sert à suivre le mouvement

D’après la fiche française du Signature 27, le capteur EVS détecte les changements de luminosité pixel par pixel. Il travaille en complément du capteur photo principal de 50 Mpx. Motorola associe ce système à la capture de sujets rapides. Le résultat dépend aussi de la lumière, de la vitesse d’obturation et de la façon dont le traitement assemble la photo.

Les trois caméras de l’OPPO donnent plus de choix de cadrage

La fiche française de l’OPPO annonce 200 Mpx au grand-angle, à l’ultra grand-angle et au téléobjectif. Cela donne accès à la haute définition sur trois cadrages. Cette option peut servir à recadrer un paysage ou un détail distant. La résolution maximale n’est pas celle de toutes les photos prises en mode automatique.

Critère Motorola Signature 27 OPPO Find X10 Pro Max Caméra principale 50 Mpx + capteur de mouvement EVS 200 Mpx avec stabilisation optique Ultra grand-angle 50 Mpx 200 Mpx, champ de 124° Téléobjectif 200 Mpx 200 Mpx Batterie annoncée en France 7 000 mAh 7 150 mAh

Quel usage doit guider votre choix ?

Si le flou sur les sujets rapides vous fait rater le plus de photos, le Motorola est celui dont il faut examiner les essais en priorité. Demandez à voir une rafale ou plusieurs photos d’un sujet en déplacement, surtout en intérieur. Si vous voulez surtout garder de la définition en changeant de cadrage, l’OPPO propose une fiche plus homogène sur ses trois caméras.

Les tarifs français annoncés au lancement étaient de 1 899 € pour le Motorola en 256 Go et de 1 799 € pour l’OPPO en 512 Go. Comparez les offres à la date de votre achat en regardant aussi le stockage inclus. La fiche technique permet de choisir quels usages comparer, tandis que des clichés pris dans les mêmes conditions permettent de juger le rendu.

Visuels : Motorola et OPPO. Montage Menow.