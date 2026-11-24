Un essai d’une semaine montre une endurance remarquable du Signature 27. Pour un acheteur français, il faut toutefois examiner le tarif local et les conditions de recharge avant de se décider.

Le Motorola Signature 27 a tenu deux jours entre deux recharges à plusieurs reprises dans l’essai de TechRadar. C’est le résultat le plus parlant du test publié le 21 novembre par Jon Mundy, après une semaine d’utilisation. Une observation encourageante pour ceux qui veulent oublier leur chargeur le soir, avec une réserve de taille pour l’achat : le prix affiché en France est de 1 899 €, et non les 1 399 € mentionnés dans cet article international.

Ce que le test dit vraiment sur les deux jours

Dans son essai original du Signature 27, le journaliste rapporte notamment une journée avec près de cinq heures d’écran allumé, au terme de laquelle il restait plus de 60 % de batterie. Il précise que les conditions réseau étaient assez stables. À plusieurs occasions, il a sauté la recharge nocturne et poursuivi jusqu’au soir suivant.

La nuance intéresse aussi les gros utilisateurs. Une longue journée en déplacement, avec une réception difficile, de la navigation et beaucoup de photo, ne sollicite pas le téléphone comme une journée passée sur un réseau stable. Deux jours constatés ne sont pas deux jours garantis pour chacun.

Recharge rapide et chargeur à prévoir

Motorola annonce dans son dossier de présentation du téléphone une recharge filaire jusqu’à 90 W et sans fil jusqu’à 50 W. TechRadar mesure une charge complète en un peu moins d’une heure avec son propre adaptateur compatible de 150 W ; le téléphone n’absorbe pas pour autant 150 W.

Le choix du matériel compte autant que le chiffre imprimé sur la boîte d’un chargeur. Une alimentation plus puissante ne dépasse pas le plafond accepté par le smartphone et n’assure pas, à elle seule, la compatibilité avec son mode le plus rapide. Le test relève également l’absence de Qi2 : il ne faut pas confondre recharge sans fil et écosystème d’accessoires magnétiques.

L’unité évaluée possède une batterie de 7 000 mAh. En cas d’achat à l’étranger, la référence exacte mérite attention : plusieurs capacités circulent dans la documentation européenne du Signature 27. Le résultat de cet essai se rapporte à l’exemplaire utilisé par Jon Mundy.

À 1 899 €, l’autonomie ne suffit pas à décider

La page française de Motorola annonce des expéditions à partir du 3 décembre 2026. L’offre de précommande court jusqu’au 2 décembre, dans la limite des stocks, avec un moto sound flow offert.

L’essai est par ailleurs plus nuancé sur la photo, avec quelques irrégularités de mise au point. L’autonomie remarquable ne transforme donc pas tous les autres postes en victoire automatique. Notre comparatif avec le Galaxy S26 Ultra détaille les autres différences utiles, notamment le zoom, le stylet et les accessoires. L’endurance constatée apporte désormais un élément supplémentaire à cette comparaison.