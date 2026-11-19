Une version d’Android 17 est signalée sur le Motorola Razr Fold en Hongrie. Le téléchargement porte le numéro A171WB.27-36-2 et pèse environ 4,15 Go. Le propriétaire affirme ne pas participer à la bêta : c’est le principal indice d’un début de diffusion stable, plutôt qu’une nouvelle étape réservée aux testeurs. La réception sur les appareils français reste à confirmer.

Pour les utilisateurs de ce pliable, l’intérêt dépasse le changement de numéro Android. Un premier retour fait notamment état d’un problème corrigé dans Telegram : l’application pouvait empiéter sur la barre d’état et rendre certains boutons difficiles à atteindre. Voici ce que l’on peut retenir, et les points à vérifier sur son propre téléphone.

Le numéro à regarder avant de lancer le téléchargement

La référence complète est plus utile qu’une simple mention « nouvelle mise à jour ». Le Razr Fold a récemment reçu des correctifs de maintenance qui conservaient Android 16. Recevoir un téléchargement ne signifie donc pas automatiquement obtenir Android 17.

Point à contrôler Ce qui est signalé Ce que cela permet de savoir Appareil Motorola Razr Fold 2026 Ne pas transposer ce déploiement aux autres Razr. Version logicielle A171WB.27-36-2 Identifier précisément le téléchargement rapporté. Taille Environ 4,15 Go Prévoir un téléchargement important ; ce chiffre n’est pas l’espace libre total nécessaire à l’installation. Pays du premier retour Hongrie Un signal européen, pas une confirmation pour tous les pays. Canal Stable présumée, propriétaire non inscrit à la bêta Un témoignage ne remplace pas un calendrier officiel par variante. France Réception non confirmée La vérification doit se faire sur le téléphone concerné.

Telegram : le correctif le plus concret de ce premier retour

Le dysfonctionnement décrit touche une interaction banale : ouvrir une discussion et utiliser les commandes situées en haut de l’écran. Lorsque la mise en page se superpose à la barre d’état, un bouton peut devenir inaccessible même si le reste de la conversation fonctionne.

Dans la discussion où il présente sa mise à jour, le propriétaire indique que Telegram s’affiche correctement après la mise à niveau. Il s’agit d’un résultat constaté sur son appareil, pas d’une garantie pour toutes les configurations. La version de l’application et les réglages d’affichage peuvent aussi entrer en jeu.

Pour vérifier ce point après installation, le test pertinent consiste à ouvrir la même conversation sur l’écran externe, déplier le téléphone, puis contrôler à nouveau les boutons supérieurs. Refaire le trajet en sens inverse permet de vérifier les deux présentations, au lieu de se contenter de la page d’accueil.

Le passage d’un écran à l’autre compte autant que l’interface

Le logiciel d’un pliable doit conserver une interaction quand sa surface d’affichage change. Lire un message sur l’écran extérieur puis ouvrir l’appareil ne devrait pas obliger à retrouver la conversation ou à recommencer une saisie.

Motorola documente déjà l’utilisation du Razr Fold avec plusieurs applications et le glisser-déposer de texte ou d’images entre elles. La notice explique aussi que certaines combinaisons d’applications peuvent être enregistrées pour être rouvertes ensemble. Ce sont des usages à contrôler après la mise à jour, sans présenter toutes ces fonctions comme des nouveautés propres à cette version.

En France, que faire si rien n’apparaît ?

Rechercher la mise à jour depuis les paramètres du téléphone. Lire la version Android et la référence proposées avant de valider. Préparer ses données. Vérifier la sauvegarde des éléments importants et l’espace disponible ; conserver une connexion stable et suivre les consignes de charge affichées. Noter la version reçue. Une capture de l’écran de mise à jour permet de comparer précisément deux appareils, sans confondre leurs variantes. Contrôler ses usages après redémarrage. Tester Telegram sur les deux écrans, les notifications et les applications utilisées en écran partagé.

Si aucun téléchargement n’est proposé, le retour hongrois ne permet pas de diagnostiquer un problème sur votre Razr Fold. Il ne donne pas non plus une date française. La bonne référence est celle proposée par le système sur votre appareil, pas un fichier trouvé pour une autre région.