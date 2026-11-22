Le Motorola Razr Flex pourrait se distinguer par autre chose que son écran pliant. De nouveaux rendus montrent une version verte à l’aspect tissé et une version beige à la texture grainée, dans un format livre particulièrement large. Ces images restent une fuite : elles ne constituent ni une présentation officielle de Motorola, ni la confirmation des matériaux réellement employés.

Pour qui trouve les téléphones pliants trop semblables, l’intérêt est facile à saisir. Le dos ne changerait pas uniquement de couleur : chaque déclinaison aurait aussi son propre aspect. Ces images ne permettent cependant pas de juger la prise en main, la résistance de la finition ou le confort dans une poche.

2 couleurs, mais surtout 2 textures différentes

Les images attribuées à SammyGuru présentent les appellations Pantone Dark Botanical Garden et Pantone Coriander. La première correspond à un vert sombre avec un motif évoquant un tissu ; la seconde à un beige présentant un grain proche du cuir, accompagné d’un cadre clair.

Une texture visible sur un rendu ne donne pas la composition du revêtement. Parler de tissu véritable ou de cuir naturel irait au-delà de ce qui est montré. Sans fiche constructeur, on ignore aussi comment ces surfaces réagissent aux traces, aux frottements et au nettoyage.

La série de rendus à l’origine de la fuite montre un bloc photo horizontal en forme de pilule, avec deux objectifs et un flash. Les commandes de volume et d’alimentation apparaissent à droite. Une caméra est placée dans un poinçon de l’écran extérieur, une autre dans celui de l’écran intérieur. Ce sont des éléments visibles du projet représenté, pas une nomenclature technique validée par Motorola.

Un pliable large qui change l’utilisation téléphone fermé

La silhouette est celle d’un téléphone qui s’ouvre comme un livre. Elle diffère d’un Razr à clapet, qui replie un écran de smartphone en deux pour réduire sa hauteur. L’enjeu est ici un écran extérieur utilisable fermé, puis une surface intérieure plus large pour lire, regarder une vidéo ou répartir plusieurs contenus.

Les précédentes fuites évoquent un écran extérieur d’environ 5 pouces et un intérieur proche de 6,9 pouces. Ces diagonales restent à confirmer et ne disent pas tout du confort : un écran plus large mais moins haut ne se comporte pas comme une dalle étroite de même diagonale. Le clavier, les lignes de texte et les vidéos occupent l’espace différemment.

Un format compact fermé peut être agréable pour consulter un message. Il faudra vérifier que les applications restent lisibles sans ouvrir le téléphone trop souvent. Sur l’écran intérieur, le vrai test sera leur capacité à exploiter cette largeur, notamment en écran partagé. Les rendus ne prouvent aucune fonction de multitâche particulière.

Ce que les images montrent, et ce qui reste à vérifier

Point observé Ce que l’on peut retenir Ce qui reste inconnu Finitions verte et beige Deux apparences de dos distinctes Matériaux, noms définitifs et coloris français Deux objectifs arrière Pas de troisième caméra représentée Capteurs, focales et qualité ; un zoom ne se déduit pas du dessin Format livre large Des proportions différentes d’un clapet Dimensions, poids et ergonomie à une main Appareil entrouvert La charnière illustrée sous plusieurs angles Angles maintenus, stabilité sur table et fonctions adaptées

En France, il manque encore les informations décisives

Aucun prix français confirmé n’accompagne ces rendus. Les montants étrangers et tarifs de revendeurs ne doivent pas être assimilés à un prix de lancement TTC en France. On ne peut donc pas affirmer que le Razr Flex sera une meilleure affaire qu’un Galaxy ou un iPhone pliant acheté dans l’Hexagone.

La date de présentation, les capacités commercialisées et le calendrier français restent à confirmer. Les récits évoquent différentes fenêtres ; retenir un jour précis sans annonce Motorola serait trompeur.

Ces images donnent surtout une raison de suivre ce modèle : une identité passant par un format compact et des dos texturés. Pour décider s’il mérite l’attente, il faudra connaître son poids, son autonomie mesurée, son suivi logiciel et son prix français. Le changement d’apparence est visible ; le gain à l’usage reste à démontrer.