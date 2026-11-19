Motorola pourrait préparer un pliable plus ramassé que ses grands modèles actuels. Une image attribuée au Razr Flex 2027 montre un appareil court et large, tandis qu’un document de certification mentionne une nouvelle plateforme Snapdragon. L’ensemble dessine une piste intéressante pour ceux qui trouvent les pliants trop hauts une fois refermés. Le nom commercial, les dimensions finales et la commercialisation française restent toutefois à confirmer.

Une photo qui montre surtout un changement de proportions

Dans les documents et l’image examinés par Android Authority, l’appareil supposé adopte un dos beige et un bloc photo horizontal. Le média n’a pas pu authentifier cette photographie provenant de sources chinoises : elle permet d’examiner une piste de design, pas d’établir l’apparence définitive d’un produit Motorola.

Image attribuée au Razr Flex 2027, authenticité non confirmée. Publication : Android Authority, via Reddit.

Le changement mérite d’être regardé autrement que comme une simple différence esthétique. Sur un téléphone fermé, un écran plus large peut laisser davantage de place à un clavier ou à une carte. En contrepartie, il faut aussi pouvoir atteindre le côté opposé avec le pouce. Sans largeur officielle ni appareil en main, impossible de dire si ce format sera réellement plus confortable.

Une fois ouvert, la forme de l’écran influence l’organisation des applications. Deux fenêtres côte à côte ne se comportent pas comme une vidéo : la première situation dépend de la largeur disponible, la seconde du rapport entre l’image et la dalle. Un écran plus large ne supprime donc pas automatiquement les bandes noires et ne garantit pas un meilleur multitâche. Il faudra aussi regarder les possibilités offertes par le logiciel.

Ce qui figure dans le document, et ce qui reste une fuite

Le questionnaire de certification associé à la série XT2761 est lié au nom de code Parker. La page qui l’héberge porte une date de création en septembre : sa découverte dans cette actualité ne signifie pas qu’il vient d’être publié.

Élément Information repérée Limite à garder en tête Référence XT2761, nom de code Parker Association au Razr Flex rapportée, pas une annonce commerciale Puce Qualcomm SM8845 Pro Nom de vente et performances non établis Logiciel Android 17 Ne renseigne pas à lui seul le calendrier des mises à jour Déverrouillage Lecteur d’empreinte sous l’écran et reconnaissance faciale mentionnés Pas de démonstration de leur fonctionnement Format Image d’un appareil court et large Authenticité et dimensions non confirmées France Aucune date ni aucun prix confirmés dans ces éléments Ne pas présenter le modèle comme disponible

Une référence Snapdragon ne dit pas encore si le téléphone sera rapide

La mention SM8845 Pro est le détail technique le plus notable. Il serait prématuré d’en déduire des résultats en jeu, une autonomie ou une position exacte face aux autres puces. Les performances d’un pliable dépendent aussi de sa dissipation thermique, de la puissance autorisée et de la façon dont le logiciel gère une charge prolongée.

Même prudence pour le lecteur d’empreinte annoncé sous l’écran. Ce placement serait différent d’un capteur installé sur la tranche, mais il reste à savoir quel écran serait concerné, comment le déverrouillage fonctionnerait appareil fermé et s’il resterait aussi pratique avec une coque.

Ce qu’il faudra vérifier avant d’attendre ce modèle

Pour un utilisateur intéressé par ce format, les prochaines informations réellement décisives seront la largeur une fois fermé, le poids, la prise en charge des applications et le prix français. Une belle image ne répond à aucune de ces quatre questions.

Le Razr Flex peut donc rester un appareil à surveiller si vous souhaitez un pliable moins allongé. En revanche, les éléments disponibles ne justifient pas encore de repousser un achat en comptant sur une date précise. Ils révèlent une direction possible chez Motorola, avec un dossier technique à suivre, plutôt qu’un nouveau téléphone déjà prêt à commander.