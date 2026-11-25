Une fuite évoque un écran externe de 4 pouces à 120 Hz et une recharge de 45 W. Motorola doit encore confirmer son prochain Razr.

Le prochain Razr pourrait gagner surtout là où un téléphone à clapet se distingue : son écran extérieur. Une fuite publiée le 24 novembre évoque une dalle de 4 pouces à 120 Hz pour le Motorola Razr 2027. Il s’agit d’informations préliminaires, accompagnées d’autres évolutions possibles, sans annonce officielle du fabricant.

Un écran extérieur qui progresserait sur deux points

Android Authority rapporte une fiche attribuée à Android Headlines. Elle évoque une diagonale extérieure passant de 3,6 à 4 pouces et un rafraîchissement de 90 à 120 Hz par rapport au Razr 2026. Le gain concernerait donc à la fois la surface d’affichage et la fluidité potentielle des animations.

Un écran plus grand peut rendre plus confortables la lecture d’une notification, le cadrage d’un autoportrait et certaines interactions sans ouvrir le téléphone. Ce sont des usages possibles, pas la confirmation de nouvelles applications compatibles. La place occupée par les objectifs, les marges et les choix du logiciel restent déterminants pour la surface vraiment utilisable.

Les évolutions rapportées, avec les réserves nécessaires

Élément Razr 2026, selon le comparatif publié Razr 2027, selon la fuite Écran extérieur 3,6 pouces, 90 Hz 4 pouces, 120 Hz Écran intérieur 6,9 pouces, 120 Hz 6,9 pouces, 144 Hz Batterie 4 800 mAh 5 000 mAh Recharge filaire 30 W 45 W chez Android Authority et 9to5Google ; mention contradictoire de 40 W dans un résumé Mémoire et stockage 8 Go et 256 Go 8 Go et 256 Go

9to5Google reprend également cette fuite. Les valeurs concernant le futur modèle doivent rester au conditionnel : une fiche qui circule avant lancement n’est ni une certification finale ni un engagement de commercialisation dans tous les pays.

La référence 2026 dépend du marché et du vendeur

La fiche du Razr 2026 commercialisé par Google Fi aux États-Unis confirme les repères essentiels : 6,9 pouces à 120 Hz à l’intérieur, 3,6 pouces à 90 Hz à l’extérieur, batterie de 4 800 mAh, recharge filaire 30 W et sans fil 15 W. Elle indique toutefois 128 Go de stockage et 184 g, contre 256 Go et 188 g dans le tableau d’Android Authority. Ces écarts empêchent de traiter toutes les fiches américaines comme une configuration unique, et encore moins comme une référence française.

Les dimensions du modèle Google Fi sont de 88,08 × 73,99 × 15,85 mm fermé et 171,30 × 73,99 × 7,25 mm ouvert. La fuite avance respectivement 88 × 74 × 14,6 mm et 171 × 74 × 7,3 mm pour 2027. Si elle se confirme, le téléphone gagnerait donc surtout en finesse une fois replié : environ 1,25 mm. Déplié, il serait au contraire très légèrement plus épais. Dire simplement qu’il devient « plus fin » masquerait cette différence.

La charge rapide présente déjà une contradiction dans les reprises

Android Authority et 9to5Google indiquent 45 W. Le résumé d’Android Central affiche 40 W, alors que le corps du même article parle de 45 W. Cela ressemble à une incohérence éditoriale, mais ne permet pas de transformer le chiffre majoritaire en engagement officiel Motorola. Nous conservons donc son attribution plutôt qu’un verdict définitif.

Une recharge annoncée plus puissante, sans temps garanti

Le passage évoqué à 45 W serait utile si le téléphone peut maintenir cette puissance dans de bonnes conditions. Mais la valeur maximale ne révèle pas le temps nécessaire pour remplir la batterie. La température, le chargeur et la baisse de puissance en fin de charge comptent également. Quant aux 5 000 mAh, ils ne permettent pas à eux seuls de promettre une journée supplémentaire.

La même prudence s’applique aux 144 Hz de l’écran intérieur. Ce plafond ne signifie pas que chaque jeu ou chaque application atteindra cette fréquence. Il faudra connaître les réglages disponibles et examiner un modèle final pour juger l’équilibre entre confort et consommation.

Le suivi logiciel reste un point à éclaircir

Le rapport repris par Android Authority annonce des mises à niveau jusqu’à Android 20, mais seulement trois ans de correctifs de sécurité, à un rythme bimestriel. Il oppose cette durée aux quatre années attribuées au Razr 2026. Cette éventuelle réduction importe davantage pour un achat durable qu’une simple nouvelle couleur : les versions Android et les correctifs de sécurité sont deux engagements différents. Il faut toutefois attendre la politique officielle de la version effectivement vendue, pas déduire son suivi d’un calendrier de fuite.

Un lancement au CES reste une hypothèse

Les articles évoquent la possibilité d’une présentation autour du CES de janvier 2027. La tenue d’un événement Lenovo à cette période ne confirme toutefois pas que le Razr y sera lancé. Motorola n’a pas officialisé ici un prix français, une date de vente ou la fiche définitive.

Les informations photographiques et les engagements de suivi logiciel demandent eux aussi une confirmation. Inutile donc d’attendre un bénéfice précis de l’appareil photo à partir de cette seule fuite. Son intérêt le plus lisible reste aujourd’hui le grand écran extérieur ; décider d’un achat exigera encore de connaître son prix, ses applications compatibles et la durée de support réellement promise dans le pays de vente.