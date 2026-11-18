Le Edge 70 Neo change de gabarit avec 7 000 mAh et 6,8 pouces. Configuration, recharge, photo et limites françaises : les détails de sa fiche indienne.

Le Motorola Edge 70 Neo se prépare à arriver en Inde le 24 novembre, avec une batterie de 7 000 mAh et un écran de 6,8 pouces. Pour ceux qui associaient le nom « Neo » à un téléphone compact, le changement est important. Cette fois, Motorola mise sur une grande surface d’affichage et une réserve d’énergie généreuse. En revanche, ni son prix français ni sa commercialisation en France ne sont confirmés dans les éléments disponibles.

Les premières informations circulant sur le téléphone ne sont désormais plus toutes de simples rumeurs : sa fiche indienne publiée par Motorola détaille sa configuration. Elle permet aussi de repérer les compromis derrière les caractéristiques les plus séduisantes.

Un Neo plus grand, pas seulement une nouvelle couleur

Le précédent Edge 60 Neo utilisait une dalle de 6,36 pouces. Le passage à 6,8 pouces change donc la place qu’occupe le téléphone dans la main et dans la poche. L’intérêt est évident pour lire, regarder une vidéo ou afficher une carte. Il l’est moins pour celui qui recherchait précisément un appareil facile à utiliser d’une seule main.

Les images de présentation montrent un écran courbé, une caméra avant dans un poinçon central et un module photo carré aux angles arrondis. Quatre coloris sont annoncés : Gray Lilac, Mountain View, Milky Blue et Sage. Le nom Neo ne suffit donc plus à présumer le format de l’appareil : il faut regarder ses dimensions réelles.

Caractéristique Configuration indienne annoncée Conséquence pratique Écran AMOLED 6,8 pouces, 144 Hz Grande surface d’affichage ; format moins compact. Batterie et recharge 7 000 mAh, 45 W Capacité élevée, mais autonomie réelle à mesurer. Processeur Snapdragon 7s Gen 3 Puce de milieu de gamme ; aucune promesse de performances de modèle premium. Photo principale Sony LYTIA 710, 50 Mpx, stabilisation optique La stabilisation aide à limiter les effets des mouvements, sans garantir chaque photo. Protection IP64 Résistance aux éclaboussures ; pas une certification d’immersion. Système Android 16 ; 3 mises à jour majeures et 5 ans de sécurité annoncés Engagement à distinguer du calendrier de réception de chaque correctif. France Prix et lancement non confirmés Ne pas transposer automatiquement les conditions indiennes.

7 000 mAh : un avantage potentiel, pas un résultat de test

Une batterie plus grande constitue une réserve supplémentaire, mais ne permet pas à elle seule de départager deux smartphones. La luminosité, le réseau mobile, les applications et la fréquence d’affichage influencent aussi la consommation. Une session de navigation en 5G et une soirée de lecture en Wi-Fi ne sollicitent pas le téléphone de la même manière.

Motorola annonce précisément jusqu’à 53 heures d’autonomie, ainsi qu’une recharge permettant d’atteindre 50 % en 27 minutes et 100 % en 85 minutes. Ces résultats dépendent des conditions de test et du matériel de charge retenus par le fabricant : ce ne sont pas des mesures réalisées par Menow. Ils ne permettent pas de promettre 53 heures à un joueur ni une recharge identique en utilisant n’importe quel adaptateur.

La recharge inversée filaire de 7,5 W peut dépanner un accessoire compatible. L’alimentation directe, aussi appelée charge de contournement, répond à un autre besoin : alimenter le téléphone lorsqu’on joue en le branchant, en réduisant la sollicitation de sa batterie. Motorola met également en avant une chambre à vapeur de 4 466 mm² pour dissiper la chaleur. Ces équipements ne constituent pas, à eux seuls, une mesure de température ou une garantie de performances constantes dans chaque jeu.

Mémoire, format et vidéo : les autres caractéristiques à connaître

Élément Valeur annoncée en Inde Ce qu’il faut retenir Mémoire et stockage 8 Go de LPDDR5X ; 128 Go UFS 3.1 ; microSD jusqu’à 1 To L’extension RAM Boost ne remplace pas de la mémoire vive physique. Définition et luminosité 2 772 × 1 272 pixels ; pic de 5 200 nits La luminosité de pointe ne représente pas un niveau constant sur toute la dalle. Dimensions et poids 162,7 × 75,7 × 8,49 mm ; 204 g Un gabarit à considérer avant de choisir ce modèle pour sa maniabilité. Caméras complémentaires Macro de 2 Mpx ; avant de 32 Mpx Le module macro n’est pas un téléobjectif pour photographier au loin. Vidéo 4K à 30 i/s à l’avant et avec la caméra principale La 4K à 60 i/s ne fait pas partie des modes annoncés ici. Connexion filaire USB-C, norme USB 2.0 La forme du connecteur ne garantit pas les débits d’un port USB 3. Boîte indienne Chargeur TurboPower 45 W et câble USB-C À revérifier si une autre version nationale apparaît.

La caméra de 50 Mpx remplace les anciennes rumeurs de 200 Mpx

Des rendus antérieurs avaient laissé circuler une mention de 200 Mpx. Les éléments de présentation actuels indiquent une caméra principale de 50 Mpx, avec les inscriptions LYTIA et OIS. Cette dernière désigne la stabilisation optique. Il faut retenir cette configuration documentée plutôt que continuer à empiler des caractéristiques contradictoires.

Motorola met également en avant la retouche par intelligence artificielle, à partir d’une instruction écrite ou vocale. Cela concerne la transformation d’une image, pas une amélioration physique du capteur. Ajouter un élément à une photo et capturer fidèlement une scène sont deux usages différents ; une démonstration de retouche ne permet pas de juger la qualité photo de nuit.

Ce qu’il faut encore attendre pour un achat en France

Le lancement annoncé concerne l’Inde. Le prix, les configurations et le contenu de la boîte proposés sur ce marché ne doivent pas être présentés comme ceux d’une future version française. Une référence portant le même nom peut aussi recevoir des modalités de distribution ou de prise en charge différentes selon le pays.

À ce stade, le Edge 70 Neo intéresse donc surtout ceux qui suivent les smartphones à grande batterie. Pour décider de l’acheter en France, il manque encore un tarif local, une disponibilité précise et des essais indépendants. Son annonce permet déjà de répondre à une question : ce Neo ne s’adresse plus en priorité à celui qui cherche un petit écran.