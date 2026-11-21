Moto Tag 3 : le rival de l’AirTag apparaît avant l’annonce, mais la nouveauté reste floue

Le Moto Tag 3 apparaît sur des fiches Amazon avant une annonce de Motorola, avec des coloris et des caractéristiques très proches du Tag 2. Les premières informations ne permettent donc pas de savoir s’il s’agit d’une génération réellement revue ou surtout d’un renouvellement de couleurs.

Une fiche britannique mentionne Pantone Lucent White. Des éléments repérés en Italie et des images de fuite évoquent aussi Indigo Blue. Ces références commerciales sont intéressantes, mais une fiche publiée à l’avance peut être corrigée avant le lancement.

Ce que les fiches indiquent déjà

Le traceur est associé au réseau Find Hub de Google. Il conserve une pile bouton CR2032 et la technologie UWB pour la recherche de proximité. Les fiches relayées mentionnent également une protection IP68 et une autonomie supérieure à 500 jours.

Cette durée reste une annonce commerciale, pas le résultat d’un essai indépendant. Elle dépend de l’usage. Il faut aussi distinguer le réseau de recherche à distance et le guidage précis lorsque l’objet est à proximité.

L’UWB ne garantit pas une flèche sur tous les téléphones

Le réseau aide à retrouver un objet détecté par des appareils participants. L’UWB intervient pour affiner la recherche tout près de vous, à condition que le téléphone soit compatible avec cette technologie et avec la fonction proposée.

La seule mention « Android » ne suffit donc pas à promettre l’expérience montrée sur un modèle doté d’UWB. Le choix d’un traceur commence par le téléphone qui servira à le retrouver, puis par les fonctions effectivement disponibles avec ce téléphone.

Faut-il attendre le Tag 3 plutôt qu’acheter le Tag 2 ?

Aucune fonction nouvelle déterminante n’est établie ici. La pile remplaçable et Find Hub font déjà partie de l’intérêt de cette famille. Un numéro supplémentaire dans le nom ne démontre pas un gain de précision ou d’autonomie.

Motorola doit encore clarifier les différences et la commercialisation française. Une apparition sur Amazon au Royaume-Uni ou en Italie ne constitue pas un tarif France annoncé. Il serait trompeur de transformer un prix étranger en prix de vente français.

Pour des clés, un sac ou un bagage, les critères restent la compatibilité, le type de guidage accessible et le coût réel en France. Les coloris sont visibles ; l’intérêt de remplacer un Tag 2 reste à démontrer.